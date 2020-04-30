Fed放寬「主街貸款」申請對象 提高適用企業規模上限　

為了減輕新冠肺炎 (COVID-19) 疫情對於經濟造成的損害，美國聯準會於週四 (30 日) 宣佈，將擴大主街 (Main Street) 商業貸款計劃的適用對象，未來除了中小企業以外，規模較大的企業也能符合申請的資格。

由於肺炎疫情重創商業活動，導致中小企業的營運面臨威脅，並造成美國的失業人數大幅攀升，聯準會於日前通過主街貸款計劃，針對員工數在 1 萬名以下、且 2019 年營收在 25 億美元以下的中小企業提供貸款，以協助企業支付員工薪資、租金及水電等營運費用。

但聯準會於週四 (30 日) 宣佈放寬主街貸款計劃的申請條件，將適用範圍擴大至員工數在 1.5 萬名以下、且營收在 50 億美元以下的企業。未來規模較大的企業，亦能透過該貸款計劃獲得紓困資金。

此外，聯準會亦於週四進一步公佈主街貸款計劃的細節，並將貸款類型區分為 3 類：新增貸款、優先貸款、以及擴大貸款。新增貸款及優先貸款的最小申請額度為 50 萬美元，而擴大貸款的最小申請額度則為 1 千萬美元。

此外，針對額度的最高申請上限，新增貸款的申請上限為 2500 萬美元、或 2019 年調整後 EBITDA 金額的 4 倍中孰低，優先貸款的申請上限為 2500 萬美元、或 2019 年調整後 EBITDA 金額的 6 倍中孰低，擴大貸款的申請上限則為 2 億美元、2019 年調整後 EBITDA 金額的 6 倍、或貸款總動支金額的 35% 中孰低。

此外，主街貸款的條件為 2 年至 4 年期，利率為 LIBOR(倫敦銀行同業拆款利率) 加碼 3%。