〈熱門股〉傳與台積合作開發晶片 愛普股價創高周漲45%

記憶體 IC 設計廠愛普 (6531-TW) 傳出將與台積電 (2330-TW) 合作邏輯與高頻寬 DRAM 整合晶片，近期已完成產品設計及後段封測，本月將送樣客戶，利多消息激勵近期股價走強，已連續 7 日收紅，周五 (4 月 30 日) 終場以漲停價 195 元作收，創新高，股價單周放量飆漲 45.5%。

愛普執行長陳文良表示，客製化與授權業務將是未來成長兩大動能，其中，客製化產品未來將著墨穿戴式裝置、物聯網應用市場；IP 授權方面，已授權多家 IC 設計平台客戶採用，與代工廠的合作也相當愉快，客戶端主要應用除人工智慧外，也有網通、手機客戶詢問，IP 授權未來可應用在 5G 相關領域。

整體而言，陳文良表示，去年積累大量高成本庫存，壓低毛利率表現，全年毛利率約 16%，今年營運策略仍著墨在優化現有營運項目，提升毛利率。顧峻預期，今年第 2 季有機會將高價庫存去化完畢，毛利率可望因此回溫。

愛普去年由於單一客戶特定批次客製產品規格問題，造成客訴，將分 3 年以貨款折抵方式，抵付 3.42 億元客訴金額，首季先提列 3.42 億元損失，拖累去年整體表現，營運轉虧，全年稅後虧損 3.95 億元，每股虧損 5.33 元。

愛普今年第 1 季營收 9.38 億元，雖季減 8%，但由於 3 月標準型產品事業受惠寬頻通訊產品需求增溫，客製化產品方面，穿戴裝置及無線藍牙耳機出貨也增加，推升整體營收較去年同期成長，年增 4 成。