佩洛西：規劃1兆美元援助州、市政府

美國國會正在規劃新一輪紓困方案，眾議院院長佩洛西 (Nancy Pelosi) 週四 (30 日) 表示，將為州、市政府提供 1 兆美元資金，在未來四年幫助地方政府因應新冠肺炎 (COVID-19) 疫情大流行造成的後續影響。

佩洛西說，提供資金給州、市政府，是民主黨草擬新一輪救助法案的核心。她說，州政府希望獲得 5000 億美元，市政府也提出類似金額，州市政府為了抗疫耗用的公衛支出和流失的財政收入，應該獲得補償。

這是佩洛西首度公開提出關於州市政府紓困金額的明確數目。她說：「我們不是要負擔所有費用，而是為了讓州市政府可以持續運作，這是我們的目標。」

然而民主黨人以 1 兆美元紓困州、市政府的提議，很快遭到共和黨反對，在參議院頗具影響力的議員 John Cornyn 便以「離譜」形容金援數目，尤其是國會已經提供各州和市政府 1500 億美元資金。



佩洛西表示，眾議院將在 5 月 11 日當週復會，但時間表仍可能改變。



參議院已經確定在 5 月 4 日復會。參眾兩院上個月休會至今。儘管眾院尚未回到首都，但撥款委員會計劃週三開會討論防疫應變措施，一些特定工作小組也可能會商。