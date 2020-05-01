〈華南永昌證案〉財政部震怒要求董事會全面改組 新光金駙馬中箭下台

華南金 (2880-TW) 子公司華南永昌證券 3 月鉅額虧損 47 億元，財政部出重手整頓，要求華南永昌證券董事會必須全面改組，也因為這次董事會改組，讓新光金駙馬、華南永昌證券副董事長許元禎順勢下台，平息輿論壓力。

華南永昌證券日前因發售認售權證，遇到台股大跌避險不及，導致公司單月虧損高達 47 億元，華南金隨即針對風控、稽核展開調查後，決議證券總經理陳錦峰扛責下台。

但總座下台顯然無法平息鉅額虧損風波，民進黨立委高嘉瑜日前指稱，華南永昌證券雖是官民共治，但實際上卻是由民股板橋林家的姻親，許丙家族第四代許元禎主導而且「有權無責」，出包後僅懲處總經理了事，質疑公股根本毫無實質影響力。

財政部今 (1) 日表示，根據金管會調查結果，華南永昌證券在風控、內部稽核等明顯有重大疏失，顯示該公司高階主管不論在業務面與監督面已有嚴重缺失，考量董事會已無法發揮監督功能，為維護公股權益將要求永昌證券董事會全面改組。

許元禎是板橋林家大掌櫃許丙家族第四代，不僅與林明成家族關係緊密，其妻吳欣儒為新光金董事長吳東進次女、其父許博偉則是永昌證券創辦人，2001 年林明成籌組華南金時更將永昌證券納入金控版圖，並更名為華南永昌證券，許、林家族關係密切不言自明。

華南金是少數官民和諧共治的範例，加上林家對於華南永昌證券過去都是抱持尊重許家的態度，一直以來倒也相安無事，此次華南永昌證券爆出鉅額虧損風波，在層層咎責下，讓新光金駙馬許元禎意外中箭落馬下台。