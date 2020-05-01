〈5月報稅季來了〉報稅首日「逆時中」國稅局人潮不減 財長呼籲網路分流申報

綜所稅申報今 (1) 日開跑，今年因應防疫財政部國稅局規劃戶外申報區，但由於申報首日適逢勞動節假期加上天氣晴朗，因此還是有許多民眾一早就衝國稅局排隊等申報，財政部部長蘇建榮表示，在家透過網路報稅相對方便快速，呼籲民眾多多利用。

因應新冠肺炎防疫措施，財政部昨 (30) 日特地請全台最紅的「直播主」中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中出面呼籲民眾善用網路報稅，避免一窩蜂擠進國稅局群聚，但今天台北國稅局仍出現許多民眾，前往台北國稅局排隊等報稅。

蘇建榮今天前往台北國稅局視察綜所稅申報首日情況。他在受訪時表示，今年報稅因應疫情緣故，民眾可多多利用網路報稅；今年報稅截止日也延長一個月到 6 月 30 日，報稅時間長達兩個月時間相當充裕，民眾不一定要趕在今天完成申報。

根據財政資訊中心統計，今天凌晨 12 點開放網路報稅，不到一個小時就湧入 1000 多人上網申報，截至中午時分網路系統仍相當順暢，預估今年受疫情影響，網路報稅比重可望較往年提高。

蘇建榮表示，全台國稅局、稽徵所全都按照指揮中心的防疫指引，維持室內 1.5 公尺、室外 1 公尺的社交距離，同時設置單一出入口動線，並落實入場民眾配戴口罩、量測體溫等防疫措施。