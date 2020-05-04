美中貿易戰擔憂重啟 美油一度大跌逾7%

油價週一 (4 日) 下挫，抵消了上週的漲幅，市場對全球石油供應過剩憂心重燃，因為即使疫情造成的經濟封鎖開始放緩，但中美關係再現緊張，可能會阻礙經濟復甦。

至台北時間上午時段，美國西德州原油 (WTI) 最低跌至每桶 18.32 美元，下跌 1.46 美元或 7.6%，此一合約上週上漲了 17%。國際基準布蘭特原油上午一度跌 90 美分或 3.4%，至 25.54 美元。

隨後跌幅減緩，至近中午時，WTI 已漲回 19 美元上方，跌幅減至 3.6%。

(圖表取自 investing.com)

油價上週獲得支撐，因為以沙烏地阿拉伯及俄羅斯為首的 OPEC+，自 5 月起就將展開減產，而美國排名前二的石油大廠埃克森美孚公司和雪佛龍公司，也稱本季會每日減產各 40 萬桶。

加上美國及全球部分城市，已逐步放鬆經濟封鎖限制，為市場帶來樂觀預期，認為供應過剩情況可有所舒緩，而助油價走高。

另一方面，Baker Hughes 週五數據顯示，美國鑽井平台削減了 53 座，總數降至 325 座，為 2016 年 6 月以來的最低。

但到上週四之後，美國總統川普加強了對中國的指責，之後又稱會考慮提升關稅，以報復中國造成新冠疫情擴散。國務卿 Mike Pompeo 週日加強火力，指控病毒來源就是中國的武漢實驗室，中國需為此負責。

這再次引發了人們的擔憂，即貿易緊張局勢可能會壓制經濟復甦，並限制油價上漲。

金融服務公司 AxiCorp 首席全球市場策略師 Stephen Innes 表示，從長遠來看，貿易戰的恢復將不利於油價。