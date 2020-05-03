精測4月營收3.43億元 年增64.6% 創同期新高

測試介面廠精測 (6510-TW) 今 (3) 日公布 4 月營收 3.43 億元，月增 1.4%，年增 64.6%，累計前 4 月營收 12.43 億元，年增 52.6%；受惠 5G、伺服器需求延續，精測 4 月營收創同期新高，今年以來每月營收均維持正成長，且第 2 季營收可望續揚，法人估季增約 1 至 2 成。

精測指出，4 月營收成長主要來自垂直式探針卡 (VPC) 需求，相關應用包括 5G 射頻晶片 (RF)、智慧型手機應用處理器 ( AP)，以及伺服器 CPU，其中，RF 測試介面受惠 5G 通訊用量大於 4G，帶動 VPC 出貨走揚，也推升 IC 測試板業績成長。

精測指出，VPC 在 4 月占總營收比重仍維持一定水準，顯示新產品線已站穩腳步，預計將持續擴增 VPC 產能，年底時月產能可從現在 30 萬針 (Pin)，擴增至 100 萬針。

此外，精測將在本季推出 VPC 新品，具備大電流、高頻、高溫等特性，可滿足客戶在高階晶片的測試需求，如高效能運算伺服器晶片、自駕車晶片等，期望攜手客戶與時俱進、共同迎接 5G+AI 新時代。