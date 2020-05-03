〈台股風向球〉川普投顧重掌主導權+五窮月報到 當心亂流干擾

過去一周台股資金行情強強滾，周漲 644 點，4 月上演驚奇反彈行情，合計漲點多達 1284 點，月漲幅 13%，創 11 年來單月最大漲幅，進入傳統的五窮月，隨著台幣飆漲至近 2 年高點，資金行情可望維持熱度，惟「川普投顧」卻又釋出美國可能對中國加稅的訊息，對盤勢增添雜音。

法人指出，過去一個月反映的是全球疫情可望逐漸緩和的預期，不過未來一周又得要看川普臉色。

上周終於見到外資積極回補台股現貨部位，周合計買超 518.4 億元，期貨淨多單也加碼 1881 口至 38439 口，反映各國央行擴大寬鬆的刺激效果和疫情減緩；同時，台幣飆破 29.8 元價位一度上看 29.7 元，創近 2 年來新高，激勵大盤再度觸及萬一關卡，給了五窮月一個好的開始。

觀察外資一周來買超的前 10 大標的，多半是大型權值股，包括群創超過 5.8 萬張、新光金超過 4 萬張，台積電和聯發科在 3.5 萬張上下，有利大盤強化下檔支撐。

然而，「川普投顧」又來攪局，由於新冠肺炎疫情重創美國，美國確診人數破百萬例，美國總統川普宣稱看過新冠病毒來自中國實驗室的證據，儘管世界衛生組織已重申病毒源於自然，但川普揚言要以關稅報復中國，衝擊美股上周五再度跌逾 600 點，為 5 月行情投下變數。

法人指出，目前市場反應的是 5 月封城陸續解禁帶動的經濟面，預料下半年經濟活動可望急起直追，不過此建立在疫情緩和的前提，若疫情因解封再度擴散，下半年全球經濟向下修正的風險將更高，因此，建議投資人採取打帶跑心態，不過於悲觀但密切留意國際疫情發展和藥物開發進度。

本周國內重要法說有 5 月 4 日登場的立積、5 月 5 日環球晶、上銀，5 月 6 日有南茂，5 月 7 日則有遠傳和玉山金。

永豐投顧則指出，近期國際股市漲幅已多，5 月初美國將公布製造業 PMI 和失業率、中國公布進出口數字，加上國內外第一季財報陸續公布，短期方向仍看不清。