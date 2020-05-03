 1

〈台股風向球〉川普投顧重掌主導權+五窮月報到 當心亂流干擾

鉅亨網記者王莞甯 台北
川普恐對中國實施報復關稅，增添反彈行情雜音。(鉅亨網資料照)
川普恐對中國實施報復關稅，增添反彈行情雜音。(鉅亨網資料照)
Tag
川普課稅中國關稅關稅保護美國報復環球晶美國疫情台股風向球台股5月五窮六絕

過去一周台股資金行情強強滾，周漲 644 點，4 月上演驚奇反彈行情，合計漲點多達 1284 點，月漲幅 13%，創 11 年來單月最大漲幅，進入傳統的五窮月，隨著台幣飆漲至近 2 年高點，資金行情可望維持熱度，惟「川普投顧」卻又釋出美國可能對中國加稅的訊息，對盤勢增添雜音。

法人指出，過去一個月反映的是全球疫情可望逐漸緩和的預期，不過未來一周又得要看川普臉色。

上周終於見到外資積極回補台股現貨部位，周合計買超 518.4 億元，期貨淨多單也加碼 1881 口至 38439 口，反映各國央行擴大寬鬆的刺激效果和疫情減緩；同時，台幣飆破 29.8 元價位一度上看 29.7 元，創近 2 年來新高，激勵大盤再度觸及萬一關卡，給了五窮月一個好的開始。

觀察外資一周來買超的前 10 大標的，多半是大型權值股，包括群創超過 5.8 萬張、新光金超過 4 萬張，台積電和聯發科在 3.5 萬張上下，有利大盤強化下檔支撐。

然而，「川普投顧」又來攪局，由於新冠肺炎疫情重創美國，美國確診人數破百萬例，美國總統川普宣稱看過新冠病毒來自中國實驗室的證據，儘管世界衛生組織已重申病毒源於自然，但川普揚言要以關稅報復中國，衝擊美股上周五再度跌逾 600 點，為 5 月行情投下變數。

法人指出，目前市場反應的是 5 月封城陸續解禁帶動的經濟面，預料下半年經濟活動可望急起直追，不過此建立在疫情緩和的前提，若疫情因解封再度擴散，下半年全球經濟向下修正的風險將更高，因此，建議投資人採取打帶跑心態，不過於悲觀但密切留意國際疫情發展和藥物開發進度。

本周國內重要法說有 5 月 4 日登場的立積、5 月 5 日環球晶、上銀，5 月 6 日有南茂，5 月 7 日則有遠傳和玉山金。

永豐投顧則指出，近期國際股市漲幅已多，5 月初美國將公布製造業 PMI 和失業率、中國公布進出口數字，加上國內外第一季財報陸續公布，短期方向仍看不清。