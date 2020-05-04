〈中經院發布PMI〉4月創15個月低點、史上最大跌幅 交通業三指標重跌

中華經濟研究院今 (4) 日公布 4 月台灣製造業採購經理人指數 (PMI)，本月中斷連續 6 個月的擴張轉為緊縮，且指數大跌 5.5 個百分點至 47.6%，不僅是 2019 年 2 月以來新低，也創史上最大跌幅；五項組成指標中，包括新增訂單、生產數量、人力僱用共三項均創史上最大跌幅；而六大產業中，交通工具產業的新增訂單、生產數量以及未來六個月展望指數同創史上最大跌幅，反映新冠肺炎疫情對經濟面產生的嚴峻衝擊。

圖：中經院提供。

同時，「未來六個月展望」指數，續跌 3.0 個百分點至 25.7%，創最大緊縮速度也是歷史新低；其中，交通工具產業未來展望指數創史上最快緊縮速度。

圖：中經院提供。

就 4 月來看，六大產業中，四大產業回報 PMI 為緊縮，依緊縮速度排序為交通工具產業、電力暨機械設備產業、基礎原物料產業、食品暨紡織產業，僅電子暨光學產業與化學暨生技醫療產業擴張。

中經院指出，各項指標中，「新增訂單」中斷連續 7 個月的擴張，指數下跌 13.0 個百分點至 37.1%，創史上最快緊縮速度，也是最大跌幅，其中，交通工具產業同創史上最大跌幅和最快緊縮速度。

「生產數量」指數已連續 4 個月緊縮，且指數回跌 9.3 個百分點至 40.2%，創史上最快緊縮速度，其中，交通工具產業為史上最快緊縮速度，僅食品暨紡織產業中斷連續 2 個月的緊縮，指數攀升 1.8 個百分點至持平。

「人力僱用」指數續跌 2.7 個百分點至 46.5%，為史上最快緊縮速度；交通工具產業與電力暨機械設備產業分別已連續 3 與 12 個月回報人力僱用呈現緊縮，且分別回跌 8.2、3.4 個百分點至 37.0%、38.6%，其中，電力暨機械設備產業人力僱用指數已來到史上最快緊縮速度。

反觀「客戶存貨」則是從 2018 年 12 月以來首次呈現過高 (高於 50.0%，高於當前客戶所需)，指數驟升 7.1 個百分點至 50.5%，創史上最大攀升幅度，包括化學暨生技醫療產業 (53.5%)、電子暨光學產業 (53.1%) 和食品暨紡織產業 (60.0%) 皆轉為回報客戶存貨為過高，指數攀升幅度分別達 8.0、9.8 和 17.1 個百分點。

而「供應商交貨時間」指數則從最快上升速度 (65.9%) 回跌 2.1 個百分點至 63.8%，連續第 6 個月呈現上升 (高於 50.0%)。

中經院說明，客戶存貨和供應商交貨時間二項指標走揚，反映船運或空運壅塞等因素，同時，存貨增加反映需求面下滑、以及拉高庫存水位因應後續不確定風險。