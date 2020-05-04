南韓4月CPI升0.1%創半年來新低、遜於市場預期

南韓統計廳在週一 (4 日) 公布了 4 月份消費者物價指數 (CPI)，較去年同期上揚 0.1% 報 104.95，低於市場預期。當月上揚幅度創下去年 10 月 (0.0%) 以來新低，而 3 月的上揚幅度為 0.4%。

南韓的 CPI 上揚幅度，在 2019 全年連續 12 個月都低於 1%。而 2020 年 1-3 月的上揚幅度雖然都高於 1%，但是在 4 月又再度低於 1%。

由於新冠肺炎 (COVID-19) 疫情影響，南韓實施「社交距離」等防疫上的措施，使得外食需求降低。此外，國際間原油價格暴跌，造成石油類產品也跟著大跌；還有該國高中教育免學費的政策上路，所造成的公共服務價格下滑等，都是當月 CPI 下滑的主要原因。

韓元在週一 (4 日) 早盤略為貶值，美元兌韓元匯率約落在 1227 附近。

美元兌韓元走勢圖 (圖片：Investing.com)

從各項數據來看，農畜水產品價格上揚 1.8%，服務價格上揚 0.2%，在服務價格中佔比較大的外食價格上揚 0.8%。此外，公共服務價格下滑 1.6%，工業產品下滑 0.7%，石油類產品大幅下滑 6.7%。

南韓統計廳的官員表示，消費模式因肺炎疫情出現改變，民眾減少外出機會使得外食需求減少，這也是餐飲價格上揚幅度較低的主因。在另一方面，國際原油價格大跌，以及公共服務價格的下滑等，都對南韓國內物價的上揚幅度帶來了影響。