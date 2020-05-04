【國內試價】JAGUAR I-Pace EV400 HSE。

去年底才試駕過 Jaguar I-Pace，沒想到短短不到半年，又再次與它相遇。原廠表明說這次的 I-Pace 與去年試駕過的 EV400 HSE 相同，只是多選配了幾項豪華配備，其中有電子氣壓懸吊系統與 Adaptive Dynamic 主動式電子懸吊系統，光這兩項的選配價就需十萬元左右，加上其它選用配備後，I-Pace EV400 HSE 售價來到 399 萬元。

近幾年電動車在台灣慢慢開始蓬勃發展，尤其在今年，Tesla 甚至成為台灣車市銷售的第三名，就能看出國人對於電動車的接受度慢慢提升。台灣導入的電動車越來越多元，從大家熟知的 Tesla Model S、Model 3，Nissan Leaf、BMW i3 以及到這次要試駕的 Jaguar I-Pace，都擁有著不同面向與產品力，消費者可依照自己喜愛度、預算、功能性等來挑選適合自己的電動車。

▲車頭線條銳利，無須擔心散熱問題，頭燈採高檔的 LED 光源。 ▲I-Pace 保有很高的穩定性，四條 215/50R20 的固特異 F1 休旅車胎可牢牢貼住地面。 ▲質感精緻的尾燈同樣採用 LED 科技，完美展現 Jaguar 無可錯認的英國跑車性能 DNA。

Jaguar 的電動車起步不算早也不算晚，開始推動電動車後就致力於賽事的發展，想從中利用賽車經驗移轉到市售車市場，涉略的賽事有 Formula E 與 Jaguar I-Pace eTROPHY，徹底地發揮電動車的產品特性，賽事精彩度不亞於內燃機油車。有如此濃厚的賽事背景，對於 I-Pace 的性能我沒有太多懷疑，所以此次我決定開上北宜，體驗一下開著電動車跑山路的感覺。



開電動車跑山路，最擔心的並非動力性能而是續航力，從北投公司出發走一段高速公路到石碇再走北宜，總路程約在 80 公里左右，以原廠號稱純電動行駛最大 470 公里的續航力絕對綽綽有餘。I-Pace EV400 HSE 可提供 400 匹最大馬力與 71 公斤米瞬間最高扭力輸出，搭配更為輕巧精實的同軸單速傳動裝置，以及調校精良、具備應對全天候路面的卓越駕馭性能的 AWD 全時四輪傳動系統，僅需 4.8 秒即可完成 0-100km/h 加速衝刺，性能在北移山路上的表現相信就如同續航力一樣，小菜一疊沒有什麼太大問題。

▲此次試駕的 I-Pace 選配了電子氣壓懸吊以及 Adaptive Dynamic 主動式電子懸吊系統。 ▲特殊的全景式玻璃天窗，能有效吸收輻射線亦無需額外加裝遮陽簾，隨時保持車室涼爽並增加頭部空間。

▲引擎蓋下方提供 27 公升儲物容積。 ▲原廠附贈一條充電線，礙於低功率所以花費時間較久。 ▲後行李廂在標準乘坐模式下的最大承載容積為 656 公升，若將第二排座椅摺疊後則可進一步擴增至 1453 公升。

此次試駕的 I-Pace 選配了電子氣壓懸吊以及 Adaptive Dynamic 主動式電子懸吊系統，兩者最大功效是可透過氣壓懸吊調節車身高度，更能利用電子避震器阻尼調整，帶來適合即時的路感回饋，對於這輛高達 2133 公斤的龐然電動怪獸來說，山路上有它實質效益與功效。最後是它的底盤懸吊，鋁合金前雙 A 臂、後多連桿設計，再加上來自於品牌賽車 DNA 調校，能成為駕駛者最好的後盾，電動車的性能韻味絕對不亞於大家熟悉的內燃機鋼砲。

▲試駕車選配四區恆溫空調，後座的乘客能得到與前座相同的待遇。

多彎的北宜山路，電動車其實是一個很好發揮的舞台，擁有著高扭力的輸出特性，出彎後的再加速，力道飽滿且重未間斷，不須等待換檔時間，電門踩下就直接給予最大動力，需要多少請控制好自己的右腳。高扭力的輸出特性，駕駛者必須很線性的踩下電門，太過於魯莽循跡馬上介入，切斷動力確保安全。進彎前的減速受到兩噸的車重影響非常考驗制動，經過幾次的進彎前重煞車，很快就會感受到煞車過熱後的模糊感，制動力依舊存在只是需要給予更高壓力才會得到為過熱時的力道。



經過幾個彎之後已能掌握到 I-Pace 的動態特徵，嘗試幾個彎延遲煞車入彎，慢慢的放煞車直到彎頂點在線性給予動力，可達到最佳進出彎表現。另外，我也嘗試在進彎前破壞車身動態，讓車尾略略有點滑的進彎，I-Pace 依舊保有很高的穩定性，四條 215/50R20 的固特異 F1 休旅車胎可牢牢貼住地面。如果真的要徹底發揮 I-Pace 在山路上的樂趣，煞車的升級絕對是必要，再來就是要考慮到續航力，雖然原廠號稱最高可達到 470 公里，但如果用盡全力在北宜奔馳，會快速地減少可行駛里程，所以必須要算準下一個充電站的位置以及回家的公里數，免得快快樂樂出門卻出現無電可回家的窘境。

▲充電位置設計在左前葉子板，與傳統都在後方的加油孔有很大不同。 ▲ACC 主動式定速含車流排隊輔助功能 (含轉向輔助系統)，可減緩駕駛者疲勞感。

體驗完動態回到靜態的內、外觀，外觀設計靈感源自風格前衛的夢幻超跑 C-X75，類 Coupé 流線造型與前移式座艙設計，風阻系數僅 0.29Cd。車側線條和流暢腰線同樣融入強烈的運動化特質，從鮮明的前輪拱與後分流器、平順流線的車頂、特殊造型尾翼，直到與車身齊平的隱藏式車門握把，高度優化空氣力學設計的每一項環節。獨具未來感的 LED 頭燈採用 J Blade 家族設計，質感精緻的尾燈同樣採用 LED 科技，搭配 20 吋大型鋁合金輪圈，完美展現 Jaguar 無可錯認的英國跑車性能 DNA。



整體配置是大家熟悉的汽車介面，這點與它牌電動車起家的思維有很大不同。跑車化的座艙延續品牌簡潔風格，簡化後的按鍵由觸控螢幕取代，主要可分為上方 10 吋螢幕與下方 5 吋螢幕，組合成 Touch Pro Duo 智慧多媒體雙觸控中控台顯示幕。上方的螢幕是控制車內影音系統並支援 Apple Carplay 娛樂功能，下方則是冷氣操作面板。特殊的全景式玻璃天窗，能有效吸收輻射線亦無需額外加裝遮陽簾，隨時保持車室涼爽並增加頭部空間，試駕車選配四區恆溫空調，後座的乘客能得到與前座相同的待遇，舒舒服服出遊不在是幻想。至於行李空間方面，引擎蓋下方提供 27 公升儲物容積，後行李廂在標準乘坐模式下的最大承載容積為 656 公升，平坦化的底板設計方便裝卸物品，若將第二排座椅摺疊後則可進一步擴增至 1453 公升。

▲雖然原廠號稱最高可達到 470 公里，但如果用盡全力在北宜奔馳，會快速地減少可行駛里程。 ▲中央鞍座的控制介面都用按鍵操作方式。 ▲Apple CarPlay 已成為車輛必備配備。

最後主被動安全方面，配備雙前座正面 / 側面氣囊、車側全尺寸氣簾、EBA 緊急煞車強度輔助系統、駕駛疲勞警示、DSC 循跡動態穩定控制系統、RSC 車身防翻滾控制系統、EBD 電子煞車分配控制系統、LDW / LKA 車道偏移警示及保持輔助系統、BSA 盲點偵測系統、ACC 主動式定速含車流排隊輔助功能 (含轉向輔助系統)、AEB 自動煞車輔助系統、後方車輛接近警示系統等均全數列為標配，全方位守護行車安全。



我相信現階段電動車已經可以涵蓋所以油車的優勢，國人對於電動車的接受度也慢慢提高，就算充電站還不是那麼普及，也願意嘗試體驗看看新世代的交通工具。對於我來說並不排斥下一輛車選擇純電車，但我的考量是公司與住家都沒有充電設備，當電量用盡後的回充會是優先解決問題。另外，就是高昂的電動車售價，以 I-Pace 來看，最入門車型售價就要高達 333 萬元，其它品牌最親民也要接近 150 萬元，現階段的電動車並非人人都能負擔享受零排放，如果過幾年可降低生產成品，我相信零排放的交通環境很快就會出現。

▲雙區恆溫空調旋鈕不單只有調節溫度還有座椅加熱。 ▲選配氣壓懸吊系統可調整車身高度。 ▲方向盤上面的按鍵是新世代電容樣貌。 ▲儀表板有多種模式可依照駕駛者需求改變。

諸元表 電池型式 90kWh 鋰離子電池 最大馬力（hp） 400 最大扭力（kgm） 70.9 純電行駛里程 (km) 470 懸吊系統 前：雙 A 幣

後：多連桿 長 × 寬 × 高（mm） 4682x1565x2139 軸距（mm） 2990 煞車系統 四輪碟煞 車重（kg） 2133 輪胎尺寸 245/50R20 售價（新台幣 / 萬元） 377(不含選用配備)

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