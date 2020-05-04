稀有7速手排限量車 Vantage AMR Manual 59 Edition台灣現身。

ASTON MARTIN 限量生產 59 台的 Vantage AMR Manual 59 Edition，已由台灣總代理永三汽車引進，售價 1380 萬元。這款車是為了紀念 1959 年 ASTON MARTIN 在 24 小時利曼耐久賽勇奪冠亞軍的光榮戰役而推出的特別款式，全車飾以鮮明跳色和碳纖材質，更以最具代表性的 4.0 升 V8 雙渦輪引擎為動力，且搭載七速手排變速箱，充實呈現該廠矢志成為「世界上最後一家堅持推出純手排變速箱超跑車廠」的熱血浪漫情懷。

致敬輝煌戰史

▲紀念款特別採用手排變速箱，不僅車身重量更輕，天生獵手的純正浪漫，也在換檔樂趣間迸然爆發。

1959 年，ASTON MARTIN 品牌靈魂人物 David Brown 與傳奇賽車手 Carroll Shelby，在 24 小時利曼耐久賽中，以 David Brown Racing Aston Martin DBR1 創下冠亞軍雙贏紀錄。本次引進的這款 Vantage AMR Manual 59 Edition，正是以當時這場光榮戰役為背景、全球限量 59 台之稀有車款。

▲7 速手排變速系統 (dog-leg)，將傳統 1 檔獨立為一列，讓其他檔次定位在同一列上，可有效減少換檔所需時間；亦具備退檔補油功能，搭配前中置引擎後輪驅動和 1.5way 限滑差速器，根本是追求熱血操控玩家些目中的完美極品。

Vantage AMR Manual 59 Edition 選用限定漆色 Stirling Green，並於引擎蓋、前側下擾流片內緣與後分流器內崁飾板以 AMR 專屬配色 Lime Essence 外觀塗裝加以點綴，呈現亮眼動感賽道氛圍；碳纖維前車側鰓狀導流鰭片與分布在前側下擾流片、側裙、後分流器及大面積交織斜紋碳纖維車頂相互呼應，帶出不安於室的競速感。

▲外觀大量選用碳纖維材質，搭配黑砂面四出排氣尾管、燻黑色尾燈，並施以限定漆色。

在輪圈配置上，搭配 20 吋 AMR 專屬黑色鍛造輪圈、Lime Essence 煞車卡鉗及陶瓷碳纖維煞車系統，全車外觀以 Stirling Green、Lime Essence 及碳纖維材質營造鮮明跳色風格，並於引擎蓋繪有象徵榮耀桂冠的 59 特殊字樣，致敬 1959 年 ASTON MARTIN 輝煌戰史。

澎湃激情的座艙配置

▲內裝中控與車門飾板為交織斜紋碳纖維，搭配暗鉻色與碳纖維內裝套件、運動化升級跑車電熱座椅、運動化內裝同色方向盤。

在車室空間上，Dark Knight 麂皮與真皮內裝配置、Lime Essence 飾條縫線、以及與引擎蓋相同之 59 桂冠樣式繡線徽飾，皆保有品牌濃烈美學風格；中控與車門飾板、車門門檻飾板等部件亦採用碳纖維材質；具有絕佳包覆性的運動化升級跑車座椅搭配十六向電動調節功能，並與運動化方向盤相互配置。

回歸駕馭最初純粹感動

▲最大馬力 510 PS @ 6000 rpm、最大扭力 625 Nm @ 2000-5000 rpm，搭配 7 速手排使其 0~100 km/h 加速僅需 4.0 秒 ，極速 314 km/h。

搭載 4.0 升 V8 雙渦輪增壓引擎，最大輸出為馬力 510 PS 與扭力 625 NM，0-100 km/h 加速僅需 4.0 秒，並可達到極速 314 km/h。採用 7 速手排變速系統 (dog-leg)，將傳統 1 檔獨立為一列，讓其他檔次定位在同一列上，可有效減少換檔所需時間；亦具備可供駕駛自由啟閉的 AMSHIFT 退檔補油功能，並選用前中置引擎後輪驅動，提供 Sport、Sport + 與 Track 三種駕馭模式。

更值得一提的是，Vantage AMR Manual 配置的是可喻為玩家頂級首選的 1.5way 限滑差速器，巧妙呈現介於賽道與街道操控的平衡，既能在賽道展現「推向極限」的操駕樂趣、又能不失於街道上操駕時所感受的靈活特質，憑藉此特殊的作動時機，使得車輛保有最佳的過彎循跡性與指向性，進而能使彎中加速更流暢並提升整體行車動態，再再增添駕馭樂趣。

▲整體配置保有最佳的過彎循跡性與指向性，同時使彎中加速更流暢並提升整體行車動態，進而增添駕馭樂趣。

在車重表現上，手排版本比 Coupe 車型減輕 31 KG，以總重 1499 KG 的輕量設定耀眼車壇；在動力調校上，企圖以英倫百年大廠的宏觀視角，打造回歸手排駕馭的純粹感動。

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