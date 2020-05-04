中資罰不怕 傳第四度繞道買大同 金管會追查

立委高嘉瑜今 (4) 日指出，台灣老字號的大同公司 (2371-TW) 的經營權之爭傳出再捲入中資，據傳此中資是已三度遭罰的老面孔上海龍峰集團董事長任國龍，面對中資罰不怕，大同又參與多項國軍標案，中資的再涉入恐成國安缺口，金管會主委顧立雄表示，金管會正透過相關管道持續查證中。

依我國規定，中資資金只能透過中國 QDII（合格境內機構投資者）買台灣的股票，否則就是違法；但是，上海龍峰集團卻自 2017 年起三次繞道香港違法購買大同股票，而且股份愈買愈多，持股比例分別為 4.06%、8.78%、18.01%。

上海龍峰三次違法買大同，都遭金管會開罰，並且下令出清持股，前後三次已經對龍峰開罰 1044 萬元，不過龍峰罰不怕，近期再傳出又再度繞道香港，大量投資大同公司，由於大同參與多項國軍標案，甚至承作電子系統等一級機敏業務，此次的中資介入，更傳出引起總統府、國安單位高度重視。

高嘉瑜表示，此違法公司違法手法如出一轍，顯示金管會作為都相當消極，據了解，此中資具有中國國務院背景，金管會除了下令其出清持股，是否有掌握會不會龍峰出脫持股，但仍由中資默默接手？是否有要求其提供最後轉讓的股份落入誰的手中？或是透過託管銀行是否有違法持有？且大同將於 6 月 30 日召開股東會，如果中資在股東會要行使股東權，金管會有何措施？

顧立雄強調，「金管會沒有很消極，已經處分三次，並且都有於開罰的同時立即下令其停止行使股東權益。」針對此次，金管會已經透過相關管道持續查證中，包括對保管專戶相關金流的實質受益人等都會調查。