機場旅客掛蛋 桃捷票箱收入每月短收逾億元 三支箭撙節補營收

桃園國際機場 3 月以來旅運量雪崩式下滑，嚴格的境管措施使得機場捷運入境旅客掛蛋，桃捷公司今 (4) 日指出，票箱收入每月平均短收逾 1 億元，因此祭出節省支出、開拓財源、銷售防疫民生物資三支箭，首波預計撙節 5501 萬元。

新冠肺炎 (COVID-19) 疫情全球爆發，中央流行疫情指揮中心今年 2 月起陸續啟動邊境管制措施，尤其自 3 月 21 日起，全球旅遊警示提升至三級，自國外入境旅客一律不得搭乘捷運，讓機場捷運入境旅客掛零。

除了以防疫為前提，桃捷指出，在系統穩定、安全無虞的基礎上，從 4 月開始積極盤點、檢討各項營運費用支出，包括延辦或停止各項易形成群聚的行銷活動、取消國際研討會出國費用、調整部分作業流程及營運模式，4/6 至 6/14 調整直達車離峰時間班距等。

桃捷預估，首波經管單位可省下 2507 萬元、運務單位省下 1553 萬元、維修單位可省下 1441 萬元，總計撙節營運支出 5501 萬元。

此外，桃捷也努力開源，不僅加速青埔機廠太陽能板建置，積極展開異業合作、出租測試場域來增加收入，更規劃攜手沿線商家、桃園特色店家及在地小農，擬合作推出線上訂購、線下車站取貨，瞄準機捷通勤族，販售吐司麵包、青菜蔬果及抗菌消毒液等防疫民生物資。

桃捷表示，機場捷運運量、營收都和出入境旅客息息相關，不過，國際疫情難以預測，邊境管制何時放寬也無法預期，雖然努力開源節流，恐仍無法彌平因國際旅客掛零，所造成每月短收超過 1 億元的票箱收入，因此，桃捷將持續積極爭取各項紓困方案的補助。