〈每日外資外匯觀點〉疫情未平貿易戰恐再起 美元再秀硬實力

全球金融市場再次遭遇黑色星期一，中東股市周日開市暴跌，沙烏地阿拉伯 TASI 指數重挫 7.41% 作收，周一亞太股市全面下跌，WTI 原油期貨超幅超過 7%，紐約金價維持在 1710 附近，美元再次一枝獨秀，上漲至 99.4 附近。在經濟數據方面，市場關注本周非農數據公布。

美元指數日 K 線圖。(來源：新浪財經)

美國總統川普上周揚言要祭出新的關稅制裁，對中國爆發 COVID-19 疫情處理不當進行「最終懲罰」。

三菱日聯 (MUFG) 研究主管 Derek Halpenny 表示，隨著各地封鎖逐漸解禁，地緣政治緊張局勢的風險也將升高，川普若祭出對中國新的關稅制裁，顯然將再次打擊全球貿易，避險貨幣美元將獲得進一步支撐。

法國農業信貸銀行則認為，近期風險偏好改善、4 月底資金調整的重新流入對美元產生影響，質疑將是美元中長期下修的開始。

川普暗示貿易戰會捲土重來，美股上周連續兩天大跌， Blue Line Futures 市場策略師 Phil Streible 說，許多投資者正拋售可能受貿易戰影響的資產，回歸黃金等安全資產。

本周將公布的美國非農就業數據可能將創下史上最糟紀錄， CIBC 高級經濟學家 Royce Mendes 表示，美國三月中旬才真正開始停工， 四月的就業數據可能會更加糟糕。市場預估美國四月非農就業人口減少 2200 萬，遠遠超過大衰退期間的減少 80 萬人；失業率可能飆升至兩位數 16.3%，創下二戰後新高。

在各地紛紛解除封城之際，荷蘭國際集團 (ING) 策略師認為，投資者將關注轉向封鎖造成的損失規模，並悲觀預估美國五月的非農就業數據將進一步減少 1200 萬個工作機會，失業率上升至 22%。