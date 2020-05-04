台幣收貶近1角 央行：貶幅少於多數亞幣 仍屬動態平衡

台股今 (4) 日重挫 271 點，尾盤勉強守住 10700 點關卡，台幣也是大幅震盪，早盤重挫達 1.73 角至 29.975 元後，午盤前一度收斂貶幅至 29.811 元，惟午盤過後再度擴大貶勢，終場收貶 9.8 分至 29.9 元，央行對此表示，主要亞幣均走跌，台幣貶幅 0.33% 少於多數亞幣，表現仍屬動態平穩。

央行指出，今日澳幣重挫 2.11%、印尼幣重挫 1.49%，韓元大貶 0.89%，星元貶 0.47%，泰銖貶 0.34%，反觀台幣貶 0.33%，相對平穩，在主要亞幣中僅高於日圓貶 0.14%。

台幣今日高低價差達 1.64 角，最高見 29.811 元，最低則來到 29.975 元，午盤過後在 29.85-29.9 元間震盪，終場兌一美元以 29.9 元作收，貶值 9.8 分，台北外匯經紀公司成交值並未明顯放大，僅 8.69 億美元，反映目前仍屬正常買匯避險力道。

匯銀人士則認為，市場憂心美國總統川普再度重啟貿易戰，美股、亞股聯袂重挫，反映相關訊息，不過，關稅制裁措施恐將使美國經濟更蕭條，預料短期內不容易實施，然而，此不確定因素將反映在資金回流美元避風港，先以台幣 3 字頭為觀察方向。