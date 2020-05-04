亞洲股匯市殺盤 台幣開盤重挫1.58角

由於美國總統川普表態握有武漢實驗室製造新冠病毒的證據，揚言對中國再次加稅報復，美中貿易戰有重燃戰火的疑慮，亞洲股匯市今 (4) 日同步反映利空訊息、股匯雙殺，台股下跌 210 點開出後，隨即跌破 10700 點大關，跌點一度超過 300 點，而台幣則以重貶 1.58 角開出，不過隨後收斂貶幅，在貶值 9 分附近震盪。

台幣今日以 29.96 元、重挫 1.58 角開出，資金有竄逃回流美元避風港之勢，不過隨後貶勢收斂，最高來到 29.87 元，貶值 6.8 分，盤中在 29.89 元附近震盪。

觀察主要亞幣，以台幣跌逾 0.35% 最多，韓元跌逾 0.25%，星元和泰銖跌超過 0.1%，日圓則因避險情緒升溫而逆勢升值 0.1%。

台股今日重挫 300 點、跌破 10700 點關卡後，季線 10637 點上明顯有撐，多空在 10700 點大關激戰，統一投顧指出，美國可能再度對中國加課關稅並限制半導體出口，使美股大跌回檔，不過，考量整體經濟趨勢最壞情況已過、瑞德西韋等解藥臨床試驗進展順利，可望提高市場信心，加上目前各國加速推出恢復經濟活動的進度，而外資重新買超回補台股，預期短期指數將於年線附近震盪。