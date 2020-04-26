〈觀察〉瑞德西韋臨床成功與否 台廠量產將面臨專利問題

美國藥廠吉利德 (GILD-US) 所研發的藥物瑞德西韋，被期望成為抗新冠肺炎疫情藥物，不只多國投入臨床試驗，台灣政府單位、民間也陸續合成瑞德西韋，但值得注意的是，吉利德在台仍擁有專利權，因此台廠合成出來後仍難有商業行為，除非政府出面向藥廠啟動強制專利授權，否則要能在台量產，仍有難度。

瑞德西韋過去是用來治療伊波拉病毒，不過當時進行人體三期臨床試驗發現死亡率偏高，因此停止研究，目前瑞德西韋在全球設有專利，但並無藥物上市銷售。

隨著新冠肺炎疫情嚴峻，瑞德西韋再度被重啟實驗，也一度被認為是最能有效對抗新冠肺炎的藥物，台灣包括國衛院、中研院、中化生 (1762-TW)、台耀 (4746-TW) 等均已可合成瑞德西韋，但在台專利權仍在吉利德手上，無論藥物臨床成功與否，包含政府與台廠要啟動銷售與量產，都將面臨專利問題。

事實上，老藥新用專利問題並非首次發生，台灣 2005 年爆發禽流感疫情時，就曾向羅氏藥廠 (Roche) 執行專利強制授權，取得克流感藥劑 (Tamiflu) 的製造權許可，來加速國內克流感藥劑達到安全存量。

目前台廠進度中，中化生與台耀進度最快，中化生物已可合成 1.60、1.55、1.58 等三批，共 4.73gm(克) 瑞德西韋原料藥，純度 99.72%；台耀則可在半個月內合成 10 公克，年產上看百公斤；國衛院與中研院同樣也已合成瑞德西韋。