家登Q1純益季減5成 每股賺0.15元 估第2季營運趨平穩

晶圓載具廠家登 (3680-TW) 今 (4) 日公布第 1 季財報，稅後純益 0.18 億元，季減 50%，年增 157%，每股稅後純益 0.15 元；家登指出，由於管理費用較上季增加，導致第 1 季獲利衰退幅度大於營收衰退幅度，預計第 2 季受惠客戶持續下單，整體營運表現將趨平穩。

家登第 1 季營收 4.55 億元，季減 36.63%，年增 11.5%，毛利率 28.85%，季減 4.76 個百分點，年增 4.87 個百分點，營益率 3.95%，季減 2.76 個百分點，年增 3.84 個百分點，稅後純益 0.18 億元，季減 50%，年增 157%，每股稅後純益 0.15 元。

家登指出，第 1 季汽車事業受中國延後復工影響，營收季減逾 3 成，且管理費明顯增加，侵蝕獲利表現，營運表現差強人意。

展望第 2 季，家登指出，客戶仍持續投單，預計第 2 季整體營運表現平穩，對於下半年，家登認為，在疫苗正式問世前，全球經濟存在高度不確定性，客戶訂單能見度偏低，不過，家登已備妥產能，因應可能的景氣回溫或全球大客戶緊急的出貨需求。

家登今日也公告，將斥資 1.53 億元，購置位於新北市土城區中央路四段的不動產，涵蓋 7 個汽車停車位、10 個機車停車位，總面積達 1359.7 平方公尺，約 411.31 坪，因應未來營運需求。