GE再砍25%航空部門人力 股價應聲跌

通用電氣 (General Electric)(GE-US) 在週一 (4 日) 宣布，該公司的航空部門將再大砍 25% 的人力，約 1.3 萬人會在今年失去工作。這也是因為新冠肺炎 (COVID-19) 全球大流行，造成飛機需求大減的緣故。

由通用電氣航空部門所製造的飛機引擎，廣泛的獲得民航機及軍機所採用。且該部門還提供飛機引擎的翻修 (overhaul) 服務。

在今年 3 月時，因受到新冠肺炎疫情影響，主要客戶的波音公司 (BA-US) 決定大幅減少飛機生產，通用電氣也在當時宣布將裁減航空部門 2600 名的人力。而這回的裁員決定，也等於是當時的 5 倍之多。

消息傳出後，通用電氣股價在週一 (4 日) 重挫 4.46% 或 0.29 美元，每股收在 6.21 美元。

GE 股價走勢日線圖 (圖片：Investing.com)

飛機引擎占了通用電氣逾 5 成的營業利益，在新冠肺炎的衝擊下，該公司的重建計畫也可能因此大亂。

通用電氣航空部門執行長 David Joyce 在 4 日致函給員工的書信中提到，為了保護公司業務，他們在過去 2 個月必須採取艱難的成本削減行動。但是很不幸的，由於市場因素的關係，他們也必須採取更多作為。希望員工們能理解公司裁員的苦衷。

經由這回的人力精簡等，通用電氣預估可在 2020 年減少 10 億美元成本。

根據通用電氣上週公布的財報，該公司今年的 Q1 收入年減 8%，而航空部門的營收也減少了 13%。