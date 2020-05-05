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〈美股盤後〉股神清倉航空股狂瀉 科技股尾盤逆襲 那指翻紅逾1%

鉅亨網編譯羅昀玫
〈美股盤後〉股神清倉航空股狂瀉 科技股尾盤逆襲 那指翻紅逾1% (圖片：AFP)
〈美股盤後〉股神清倉航空股狂瀉 科技股尾盤逆襲 那指翻紅逾1% (圖片：AFP)
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股神巴菲特上週透露清倉航空股後，週一 (4 日) 航空類股狂瀉，美股早盤一片狼藉。

所幸尾盤時段，油價回吐盤中跌幅，能源股應聲走高，Netflix、微軟領軍，科技股強力救援，四大指數上演逆轉行情「黑翻紅」，那指、費半指數收漲逾 1%，道瓊近乎持平。

(圖片：investing)
那指尾盤衝高收漲逾 1% (圖片：investing)

聯準會 (Fed) 週一發布聲明表示，將於本月初開始購入公司債及債券指數基金 (ETF)，包括購買「墮落天使」垃圾債。

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情延燒不斷，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）即時統計，全球確診數已飆破 350 萬例，死亡數突破 24.7 萬例，美國迄今累計確診數超過 110 萬，死亡人數至少 6.7 萬。

週一 (4 日)  美股四大指數表現：

  • 美股道瓊指數上漲 26.07 點，或 0.11%，收 23,749.76 點。
  • 標普 500 指數上漲 13.72 點，或 0.48%，收 2,844.43 點。
  • 那斯達克指數上漲 105.77 點，或 1.23%，收 8,710.72 點。
  • 費城半導體指數上漲 16.90 點，或 1.03%，收 1,661.30 點。
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標普 11 大板塊僅 3 大板塊下滑，工業、金融和房地產領跌，能源股板塊 (3.71%) 領漲，其次為資訊科技和公用事業板塊。(圖片：Finviz)

股神清倉航空股後，週一四大航空股早盤均下跌超過 10%，達美航空 (DAL-US) 收跌 6.39%；美國航空 (AAL-US) 收跌 7.71%；西南航空 (LUV-US) 收跌 5.71%；聯合航空 (UAL-US) 收跌 5.11%。

科技五大巨擎全面揚升。亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 1.31%；蘋果 (AAPL-US) 上漲 1.41%；臉書 (FB-US) 上漲 1.48%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 0.42%；微軟 (MSFT-US) 上漲 2.45%。

道瓊 30 檔成分股漲跌互見。埃克森美孚 (XOM-US) 上漲 4.03%；雪佛龍 (CVX-US) 上漲 2.24%；開拓重工 (CAT-US) 下跌 2.85%；陶氏化學 (DOW-US) 下跌 2.56%；聯合技術 (RTX-US) 下跌 3.62%；波音 (BA-US) 下跌 1.43%；高盛 (GS-US) 下跌 0.60%。

費半成份股多收高。AMD (AMD-US) 上漲 5.37%；美光 (MU-US) 下跌 1.33%；英特爾 (INTC-US) 上漲 0.90%；Nvidia (NVDA-US) 上漲 3.01%；應用材料 (AMAT-US) 上漲 1.47%；高通 (QCOM-US) 上漲 0.05%。

台股 ADR 集體收紅。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 2.05%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 0.94%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 3.29%；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 0.71%。

焦點個股

吉利德 (GILD-US) 抗病毒藥物「瑞德西韋」(remdesivir) 獲美 FDA 緊急使用授權後，執行長 Daniel O'Day 表示，最快本週約 150 萬劑瑞德西韋將送抵美國醫院使用，該公司週一股價上漲 0.38%。

股神巴菲特旗下波克夏海瑟威 (Berkshire Hathaway) (BRK.A-US) 上周末報告最新財報，其現金達到創紀錄的 1370 億美元，較去年底又多了 100 億，其股價週一下滑 2.52%。

富國銀行下調高通 (QCOM-US) 股價評級至「減持」，該投行分析師 Gary Mobley 表示，遵守反壟斷法規和整個產業都不願過度依賴高通 MSM 晶片 / RFFE 解決方案，可能會限制高通市場佔有率，其股價小幅收漲 0.053%。

英特爾收漲 0.90%，該公司宣布以 9 億美元收購以色列交通大數據新創公司 Moovit，強化其自駕車系統布局。

投行 Moffett Nathanson 下調迪士尼 (DIS-US) 評級至「中性」，目標價下修至 112 美元，主因是新冠在可預見的未來帶來巨大且無與倫比的獲利風險，迪士尼收跌 2.22%。

華爾街分析

美中緊張關係升溫、新冠疫情不確定性、美國經濟衰退持續帶給華爾街壓力。美國國務卿龐培表示，美國掌握大量證據表明，新冠病毒來自中國武漢的一間實驗室。

《路透社》週一 (4 日) 引述多位消息人士報導，川普政府討論一系列措施，報復中國處理新冠疫情不力，目前美國政府所有部門正全速推動供應鏈「去中國化」、有意拉近台美關係，並將對中國加徵新關稅。

Evercore ISI 投資組合策略師 Dennis DeBusschere 週一表示，美中地緣政治緊張局勢已開始取代新冠疫情，成為市場焦慮的主要根源

美股四月創下了 30 年來最佳月度表現，摩根史丹利策略師警告，美股現在已經超買，將會出現 10% 的修正。

投行高盛研判：「隨著許多國家開始謹慎地復工、解封和社會疏遠措施開始放寬，經濟活動可能已觸底。」

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