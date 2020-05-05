紐約Fed：5月初開始購入公司債及債券ETF

紐約聯邦儲備銀行 (New Yok Fed) 週一 (4 日) 宣布，作為流動性融資機制的一部分，預計 Fed 將自 5 月初起開始購買符合資格的債券指數基金 (ETF)。

Fed 曾在 3 月下旬表示，將透過 Fed 的初級、次級市場企業融資機制 (PMCCF、SMCCF) 購買公司債，向有資金需求的美國企業提供貸款，紐約 Fed 則在今日發布聲明表示，將於本月初開始購入公司債及債券指數基金 (ETF)。

新冠肺炎 (COVID-19) 疫情危機為金融市場帶來重大影響，導致市場上的貸款供應量縮減，而經濟活動中斷更導致公司融資需求不斷上升，為了因應迫切的融資需求，Fed 在 3 月召開的緊急會議中公布一系列積極措施。

紐約 Fed 解釋，PMCCF 是藉由初級市場，支持符合資格的企業發新債券和貸款融資，幫助企業在疫情下維持良好營運能力，SMCCF 則是透過在次級市場購入符合資格的公司債和 ETF，為債市挹注流動性。

美國財政部將利用新冠肺炎援助、救濟與經濟安全法案 (CARES)，為上述機制提供 750 億美元金支持，初步分配給予 PMCCF 約 500 億美元、SMCCF 則為 250 億美元，兩大流動性機制將實行至今年 9 月 30 日。

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