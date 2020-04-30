〈Fed鴿派不變〉Fed利率聲明全文：維持利率不變 未來調整貨幣政策會考慮勞動力市場、通膨

聯準會 (Fed) 在這個充滿挑戰的時期裡，已充分利用各種工具來支持美國經濟，以實現就業最大化和物價穩定的政策目標。

新冠肺炎 (COVID-19) 疫情的爆發已在美國和全球各地對廣泛的民眾造成衝擊和經濟困頓，而為了防疫及保護公眾健康而採取的封鎖措施，正在導致經濟活動的急速放緩以及失業率攀升，需求疲軟和油價大跌已抑制了通貨膨脹成長，美國國內外經濟活動的中斷也已嚴重影響了金融市場，並削減了家庭和企業的信貸流動性。

這一次的公衛危機將在短期內嚴重影響經濟成長、就業市場和通貨膨脹力道，並對中期經濟前景構成相當大的風險，這些問題下，委員會決定將聯邦基金利率的目標區間維持在 0 至 0.25% 之利率區間不變，委員會並預計將維持這一利率區間，直到確定美國經濟已抵擋住疫情的考驗，並能夠實現就業最大化和物價穩定之目標。

委員會將繼續觀察一些即將發布的資訊對經濟前景的影響，這些資訊包括公共衛生、全球發展、通膨放緩等相關，委員會也會繼續使用貨幣工具，採取適當行動支持經濟。而在未來調整貨幣政策的時機和規模時，委員會將評估與就業最大化和 2% 通膨目標相關的已實現和預期的經濟狀況，評估經濟狀況的範圍包括勞動力市場，通膨壓力、通膨預期等相關指標，以及金融市場和國際情勢等相關資訊。

而為了支持信貸流向家庭和企業，聯準會將繼續購買美債和 MBS，以支持金融市場穩定運作，並使寬鬆的貨幣政策能向廣泛的金融環境有效傳導。此外，聯準會的公開市場操作將繼續提供大規模的隔夜和定期回購操作，委員會也會密切觀察市場情況，並適當調整計劃。

支持本次貨幣政策決議的有 FOMC 委員會主席鮑爾 (Jerome Powell)、副主席威廉斯 (John Williams)、其他成員則包括鮑曼 (Michelle Bowman)、布蘭納德 (Lael Brainard)、克拉里達 (Richard Clarida)、哈克 (Patrick Harker)、卡普蘭 (Robert Kaplan)；卡什卡利 (Neel Kashkari)、梅斯特 (Loretta Mester)、奎爾斯 (Randal Quarles)。

聯準會四月聲明原文：請點我