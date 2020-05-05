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新冠掀完美風暴！川普政府親台反中 加速推供應鏈「去中國化」

鉅亨網編譯羅昀玫
新冠掀完美風暴！川普政府親台反中 加速推供應鏈「去中國化」 (圖片：AFP)
新冠掀完美風暴！川普政府親台反中 加速推供應鏈「去中國化」 (圖片：AFP)
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《路透社》週一 (4 日) 引述多位消息人士報導，川普政府討論一系列措施，報復中國處理新冠疫情不力，目前美國政府所有部門正全速推動供應鏈「去中國化」、有意拉近台美關係，並將對中國加徵新關稅。

美中貿易戰引爆全球供應鏈逐漸重組後，新冠肺炎 (COVID-19) 更凸顯出全球多年來依賴中國供應鏈的危機，11 月 3 日美國總統大選逐漸臨近之際，美國政府正全面推動降低美國生產及供應鏈對中國的依賴程度，並且不排斥轉單至親美國家。

美國國務院主管經濟成長、能源與環境的次卿克拉奇 (Keith Krach) 表示：「在過去的幾年中，我們一直減少對中國供應鏈的依賴，但現在我們正在全速推動這個計畫。」

克拉奇提到：「我認為最重要的是，了解關鍵區域在哪？關鍵瓶頸在哪？這件事攸關美國安全，川普政府可能很快宣布這方面的新行動。」

一位未具名美國官員透露：「整個美國政府都在推動此事，各單位正著手調查哪些製造業務應視為必需，和如何在中國以外生產這些商品。」

另一位美國高級官員指出：「這一刻是一場完美風暴，這場疫情使人們對與中國做生意的種種憂慮具體化了，那些以前透過與中國交易賺到的所有錢財，如今在疫情造成的經濟損失面前都不值一提。」

此外，僅新冠疫情速使企業供需大減，現有關稅讓美企大喊吃不消，但川普政府報復行動懲罰中仍有意對中國祭新關稅、制裁中國企業和官員，希望進一步拉近台灣與美國的關係。

台灣防疫表現全球有目共睹，美國國務院正力挺台灣加入世界衛生大會 (WHA)，此外，美國駐聯合國代表團更直接表態，聲援台灣加入聯合國。