〈貴金屬盤後〉中美局勢緊張 全球經濟疲弱 黃金連2日上漲

週一 (4 日) 交易，黃金期貨價格連續第二日收高，係因市場擔憂中美間因全球 COVID-19 爆發而關係緊張，導致全球股市疲弱，黃金因而找到支撐力。

Zaner Metals 週一分析報告指出，「中美間因病毒起源的爭議可能引發貿易戰，這恐會延長全球經濟衰退的時間。」

「看到中美再次全面發動貿易戰，最終可能對全球實體黃金需求產生重大負面衝擊。」

6 月交割的黃金期貨價格上漲 12.40 美元或 0.7%，收每盎司 1713.30 美元。

黃金上週五在經歷連 5 日下滑後終於收高，黃金交易最活躍契約上週約下跌 2%。

FactSet 數據顯示，過去 20 日以來，每盎司黃金交易價格一直落在 1624.40 美元到 1788.80 美元區間。由於 COVID-19 引起的全球衰退令人擔憂，加上各國貨幣政策決策者採取前所未有的刺激措施，限制疫情對經濟的損害，支撐金價上行。

AvaTrade 首席市場分析師 Naeem Aslam 的研究報告指出，「週一金價上升顯示，黃金的避險需求買盤再度出現需求。」

與此同時，根據 IHS Markit 對全球商業活動的一項調查，自印度到亞洲，4 月份經濟產出和其他活動指標都出現有史以來最大跌幅，美國也出現類似的收縮。

然而，GoldSeek.com 總裁兼執行長 Peter Spina 表示，「對高失業率和債務增加的恐懼讓大眾預期今年赤字可能增加數兆美元，這激發西方國家對黃金的興趣。」

「黃金目前在 1700 美元附近休息，為下一波創造史上高點紀錄蓄積能量，這就快要來了。」

美國川普總統與國務卿 Amp Pompeo 均透過媒體究責中國為新冠肺炎的發源地，川普受訪時表示，「中國犯了一個可怕的錯誤，而且他們不想承認這點。」

美股週一大致走低，市場對貴金屬的胃口增加。

Aslam 表示，「有鑑於中美緊張局勢再現，投資者可能會想保守一點，將黃金納入其投資組合內。」

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