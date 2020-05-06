〈貴金屬盤後〉美歐放寬封鎖限制 疫苗有眉目 風險胃口開 黃金收低

週二 (5 日) 交易，黃金期貨價格下跌，為 3 個交易日來首次收低，係因美歐政府放寬企業封鎖關閉限制帶動樂觀情緒，以及疫苗可望加速開發。

ICICI 銀行分析師表示，「主要經濟體放寬防疫的封鎖限制，帶動了投資者的風險胃口。」

加州州長紐森 (Gavin Newsom) 週一稍晚公布，某些零售商可望週五開放街邊取貨服務。(詳見：疫情露曙光！加州州長紐森：最快週五有條件開放部分商業)

《華爾街日報》報導，紐約大學和馬里蘭大學醫學院的研究人員週二表示，他們開始向患者注射來自輝瑞 (PFE-US)、德國 BioNTech (BNTX-US) 4 種候選疫苗的第一種，意味著 COVID-19 治療方法又有新進展。

6 月交割的黃金期貨價格下跌 2.70 美元或 0.2%，收每盎司 1710.60 美元。

IDB 銀行投資長兼全球財富管理部門負責人 Gregory Leo 表示，「黃金的前景多空摻半，很大程度取決於經濟復甦的路徑和樣態。美國政府已提供前所未有的貨幣和財政刺激水準，這令一些人認為美元將暴跌且通膨會飆升。」

週二公布的數據也未能激起黃金避險支撐力，ISM 對非製造業的調查顯示，4 月份指數自前月的 52.5% 下降至 41.8%，使連續 112 個月的正值數據止步。

GoldMining Inc. 執行副總裁 Jeff Wright 表示，「但考量到 FOMC 擴張資產負債表的程度，以及更大規模重啟經濟的必要性，黃金價格不會跌太多。黃金短期內可能會在每盎司 1650 美元至 1750 美元間交易，但如果美元回跌，金價基本面也可能上升至 1800 美元。」

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