打破紀錄！美財政部第2季舉債規模高達3兆美元

美國財政部週一 (4 日) 表示，美國政府正計劃在 2020 年第二季舉債將近 3 兆美元，規模打破歷年來單季最高紀錄，以支持國會的抗疫救市需求。

財政部在聲明中表示，美國財政部預定在 4 月到 6 月一季借入 2.999 兆美元，比 2020 年 2 月預估的數字要高出 3.055 兆美元，當時假定到 6 月底的現金餘額為 8000 億美元。

財政部一名資深官員說：「這規模比我們過去一年的借款都要大。」財政部上一財政年度的淨借款為 1.28 兆美元。

財政部表示，私人持有的淨有價債務激增，主要是受到新冠肺炎 (COVID-19) 疫情爆發所驅動，包含為支撐個人和企業把所得稅申報延遲到 7 月等多項支出。

美國財政部於 2 月份預估，4 到 6 月償還 560 億美元的淨有價債務。

財政部週一在聲明中表示，預估 7 到 9 月發債 6770 億美元， 9 月底的現金餘額假定為 8000 億美元。

1 到 3 月已借入 4770 億美元，季末現金餘額為 5150 億美元。

自 3 月 1 日以來，美國政府債務增加 1.5 兆美元或 6.4%，達到 24.9 兆美元。美國在截至 3 月 30 日止的上半年度中，預算赤字達到 7440 億美元。