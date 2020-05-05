威力更甚貿易戰！川普疫情期間推文 牽動25兆美元利率選擇權市場

摩根大通 (小摩) 分析師編纂的指數顯示，美國總統川普針對新冠肺炎 (COVID-19) 疫情上於推特所發的推文，在押注美元利率的選擇權市場引發震盪，利率選擇權市場在疫情期間對川普推文極為敏感，程度比去年 9 月高出 60%。

小摩分析師團隊去年 9 月創立名為「Volfefe」的指數，分析川普推文是否導致美國公債殖利率變動。分析師發現，隨著投資人近幾個月愈來愈關注從貿易戰到防疫各種經濟政策，總統推特上的發文在利率選擇權市場引發更多波動。

這個市場數十年來主要由流動性左右，買賣雙方在市場找到彼此，以不導致價格大幅上漲或下跌的水準交易。

但近年投資人辯論川普推文對金融市場價格造成何種影響，交易員注意到，當川普在推特上發文，通常會引發更大波動。

小摩利率衍生性商品研究部門主管 Josh Younger 說，環繞受白宮管制的主題如關稅、人事的推文，最能引發利率選擇權市場波動，因為這方面的內容和投資人關注的焦點有關。

Younger 說，雖然川普推文足以影響利率市場的資訊量少於美、中貿易協商階段，市場對川普推文的敏感程度卻反而比六個月前高。

規模 25 兆美元的利率選擇權市場吸引避險基金、資產管理公司和保險業者參與，價格波動最終影響抵押貸款機構設定的借貸成本，這些機構從利率選擇權市場的波動判讀意義。

小摩分析師表示，高頻交易公司近年來也對川普的推文更敏感，在總統發布推文後的五到十分鐘內退出市場。