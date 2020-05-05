疫情露曙光！加州州長紐森：最快週五有條件開放部分商業

加州州長紐森 (Gavin Newsom) 週一宣布，如果達到某些標準，加州部分零售業可望在做一些修改後於本週末前重新開放營業。

紐森表示，州官員將在週四公布重啟經濟下一階段的進一步指導方針，包括低風險企業必須滿足的特定準則，以利最快週五搭配一些修正措施後重新開放運作。

他提到服飾、書籍、音樂、玩具、運動用品以及花藝等零售商若按照州政府規定的指導方針，將可允許提供顧客街邊取貨服務。紐森補充，支援零售產業的相關製造商也將獲允重啟生產。

「我們本週將會進入下一個階段... 透過一些修改，我們可允許各領域零售業重啟運作，這是非常正面的跡象，這一點也只因一個理由而發生：數據力挺。」

紐森辦公室爾後在推特上表示，該命令不包含辦公場所、餐廳和購物中心。

紐森表示，加州也將允許部分郡進一步放寬社交距離的限制，只要他們能證明自己有能力採取適當的衛生措施、確保進行適當的測試並追蹤和保護脆弱族群，例如遊民、年老者和被監禁者。

「我們將在第二階段允許更多人群流動，包括餐廳在經過一些修正後可望重新開放，改建更寬廣的接待來客區等，」

加州重啟計畫的第三階段包括開放髮廊、美甲沙龍、電影院以及能與現場觀眾互動的活動場所等業務，但目前加州尚未到達該階段。

在紐森宣布前，舊金山市長 London Breed 於 4 月 27 日宣布，該市居家限令延長至 5 月。