5月賣股？成功預測底部的分析師：拉回只是牛市插曲

美股在上週三 (4 月 29 日) 站上疫情爆發後高點，但至今回跌逾 4%，部分投資人懷疑可能重測 3 月 23 日的低點，但摩根士丹利 (大摩) 美股首席策略師 Michael Wilson 認為，股市經過近期漲勢後只是稍作消息，正準備重回上漲之路。

Wilson 在週一向客戶說：「股市從 (3 月) 底部反彈大漲 35%，現在似乎正在進行第一次休息。」他相信標普 500 指數再次反彈之前，可能跌到低至 2650 點。該指數週一收盤報 2842.74 點。

標普 500 指數在 3 月 23 日跌到 2237 點，為近期低谷，而 Wilson 正好在一週前預測大盤將觸底，他當時說，新冠肺炎 (COVID-19) 疫情、相應的刺激方案和油價閃崩，「只是美國已近尾聲的經濟擴張遭遇的最後幾記打擊」。

標普 500 指數 (藍色) 仍遠高於 50/200 日平均線。(來源: MarketWatch)

他表示，鑒於先前經濟衰退期間，股市通常會在經濟復元之前提早一到兩季上漲，由於許多專家預測美國經濟將在 2020 年秋季開始反彈，意味著股市復甦已經展開。

支持股市繼續上漲的利多還有其他因素，包括「看似無上限的央行支持」和「前所未見的財政刺激」，預料未來數年內，龐大的政府預算赤字將成為常態。Wilson 說，等到疫情獲得控制，上述力量將帶動通膨和經濟成長強力反彈。

Wilson 建議客戶小型股、景氣循環大型股、高β值個股，這類股票的績效向來和大盤相關。例如過去一個月來，小型股 Russell 2000 指數的表現較標普 500 指數高出 5%，這是傳統的牛市初期特徵。

另一個利多指標來自股利期貨市場。股利期貨市場反映投資人對標普 500 成分股企業未來的股利發放的預期，比起企業實際獲利預測，股利期貨市場的價格和大盤關聯度更高。

目前股利期貨市場預測，今年企業發放的股利減少 15%，比金融危機期間的 23% 減幅和緩。

Wilson 認為，這項數字或許相對樂觀，但或許仍低估了企業的韌性：當前雖然遭遇經濟大幅萎縮，但今年來仍有 133 家企業提高股利，只有 38 家暫緩或削減股利。

股利期貨市場 (深藍)、標普 500(芥黃)、未來 12 個月 EPS 共識預測值 (淺藍) 的走勢圖。(來源: MarketWatch)

Wilson 說：「企業竭盡全力確保支付股利，而且有大量實證資料顯示股利對股價有強烈影響。這在我們看來是一個強力訊號，因此我們認為，股市回跌只是稍事歇息。」