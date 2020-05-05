2019年中國上市企業營收王 中國石化連莊
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中國上市企業 2019 年年報已全數公布完畢，以營收計算前 500 大企業 2019 年營收合計達人民幣 52.1 兆元，占上市企業總營收約八成，排名前三大分別為中國石化、中國石油、中國建築，與去年排名相同。
2019 年中國上市企業前 500 大平均營收為人民幣 1042 億元，中位數為人民幣 424 億元。前 500 大的門檻為人民幣 190 億元，較 2018 年上升人民幣 176 億元。
整體而言，前 500 大企業中，合景泰富集團等房地產企業排名上升幅度最大，東方證券等證券公司，韻達股份、拼多多、聞泰科技、海底撈等明星級企業排名也大幅飆升。
至於在前 20 大企業中，阿里巴巴、京東的排名上升最快，上汽集團、中國銀行、中國恆大排名則出現下滑，中國人壽的排名從 2018 年的第 11 名升至 2019 年的第 10 名，成功躋身前十大。
前 500 大企業以來自工業產業的上市公司數量最多，達 103 家，比重 20.6%；來自原物料產業的企業則有 80 家。此外，非日常消費品、房地產、訊息技術、金融等產業進入 500 大的企業數量也是較為多數的產業種類，分別達 68 家、54 家、45 家、44 家。
各產業別合計營收方面，工業類企業仍排名第一，達人民幣 11.51 兆元，比重達 22.1%；金融類企業緊跟其後，營收達人民幣 9.20 億元，比重 17.6%。
從本益比來看，前 500 大企業本益比在 20 倍以下的企業數量達 307 家，比重為 61.4%。此外，本益比超過 60 倍 (含虧損企業) 的企業有 59 家，比重達 11.8%。