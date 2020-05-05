Q1全球矽晶圓出貨總面積小幅反彈 季增2.7%

據 SEMI(國際半導體產業協會) 旗下 Silicon Manufacturers Group (SMG) 發佈矽晶圓產業分析報告指出，2020 年第 1 季全球矽晶圓出貨總面積達 29.2 億平方英吋 ，較去年第 4 季出貨總面積 28.44 億平方英吋成長 2.7%，與去年同期相較則下降 4.3%。

SEMI SMG 主席暨美國信越矽利光產品開發與應用工程副總監 Neil Weaver 表示，全球矽晶圓出貨量在經歷過去一年的下滑後，第 1 季呈現小幅反彈。不過在新冠肺炎疫情影響下，市場的不確定性，可能會在未來幾季帶來負面影響。



受惠客戶庫存順利去化，去年第 4 季以來，12 吋邏輯製程需求領先回穩，記憶體需求隨後也跟進回溫，8 吋從今年第 1 季起逐步復甦，業者看好，12 吋與 8 吋景氣均於去年第 4 季落底；6 吋則因肺炎疫情影響，台廠受惠轉單效益，第 1 季市況快速升溫至供給吃緊。

環球晶 (6488-TW) 指出，從第 2 季接單來看，部分客戶甚至為求庫存穩定，持續建立安全庫存，盼能穩定出貨、提前取得貨源，以避免突發性的供應鏈缺口，其中，主要動能來自醫療相關零件、遠距工作相關應用，在客戶需求暢旺下，第 2 季 12 吋、6 吋產能滿載，8 吋則趨近於滿載。

台勝科 (3532-TW) 也說，許多國家相繼封城，客戶端憂心隨時可能面臨斷鏈危機，拉貨動能續強，除第 1 季 8 吋、12 吋產能均滿載生產外，第 2 季也已完成接單，產能同樣滿載。