佳必琪獲雲端大咖大單 訂單排到8月

連接器、線束廠佳必琪 (6197-TW) 搭上 5G、雲端資料中心趨勢，打進大型白牌交換器 (Switch) 大廠供應鏈，終端供應日本電信與大型網路服務商，提供 100G/25G 的光收發模組及傳輸線束，由於客戶需求強勁，訂單排程已達 8 月底。

白牌交換器市場成長趨勢明確，隨著 5G 基礎建置需求提升，GOOGLE、亞馬遜與臉書等大型網路服務商積極佈建自家資料中心，以及國際大型電信業者考量成本擴大採用，三大因素推升高階交換器市場需求急遽成長。

據悉，佳必琪此次開始交貨白牌交換器大廠 100G/25G 的高速傳輸產品，包含長距離光收發模組、及短距離用的線材、線束等，終端客戶則是日本與東南亞電信、資料中心客戶，由於需求強勁積極拉貨，佳必琪的產線稼動率逐步提升。

據了解，佳必琪交貨給白牌交換器大廠，該客戶手握全球大型網路服務、電信商訂單，亞馬遜與臉書等都是客戶之一，亞洲布局也涵蓋日本與東南亞市場，佳必琪現階段提供線束供應以亞太為主，光是此客戶訂單就已排程到 8 月底，隨著中國疫情趨緩武漢廠也陸續復工，將全力衝刺出貨供應客戶。

據外資報告統計，2019 年到 2022 年網路影音年複合成長率將達 31%、占全球網路傳輸量 71%，成為推升資料傳輸的最大動能，也因傳輸需求快速成長，雲端資料中心交換器的速度也從 100G 向上升級到 400G。

佳必琪指出，去年網通雲端網通營收占比約 35%，今年該客戶產品放量出貨後，加上既有資料中心訂單需求持穩，雲端網通營收占比可望提升至 40-45%，超越消費性產品成為最大應用。

法人則看好，佳必琪今年網通產品營收年增上看三成，將抵銷消費性產品出貨不振壓力，且產品毛利率優於平均，有助優化整體獲利表現。

佳必琪第一季受疫情影響導致工作天數減少，加上數位相機等消費應用需求疲弱，季營收 6.51 億元，年減 14.5%，不過第一季仍可維持獲利，第二季開始出貨白牌交換器產品，全年營收衰減幅度將逐步收斂，往持平靠攏。