〈名家觀點〉金融海嘯後首見！印股出現積極買進訊號

新冠病毒（Covid-19）影響全球甚劇，讓許多資產表現寫下許多破天荒紀錄，例如美股頻頻熔斷、負油價等詭譎情勢頻頻發生，不少資產「天天都便宜」。但是，哪些是真的值得抄底、撿便宜的好標的呢？

根據瀚亞攜手 ICICI 保誠資產管理所公布的印度股債評價指數顯示，最新數值已來到 78.9，是繼 2009 金融海嘯後，首度進入【積極買股（Aggressively invest in Equities）】區域。儘管疫情尚未結束，但印度股市已經出現超值買進訊號，折價的好公司可以勇敢買進。

印度政府為防堵疫情擴散，宣布全境封鎖（Lockdown）至 5/3 才解封，經濟與金融政策也馬不停蹄，不僅推出 1.7 兆盧比財政刺激方案，釋出貨幣政策且放寬財政赤字來積極救市，而崩盤的油價也讓印度央行得以喘息。

印度央行（RBI）繼 3 月一口氣降息三碼，印度儲備銀行 4 月更推出定向長期再融資操作（TLTRO 2.0），宣布將逆回購利率下調了 25 個基點至 3.75％，推動銀行放貸予企業，另放寬外資投資公司債上限至 15％。

股市進入超賣區

印度資金遭遇外資 FII 大舉提款，股市遭遇強烈拋售後，估值變得非常有吸引力，目前已經進入「超賣區」，建議在此關頭可以積極投資股票，基本面合理的股票正可透過便宜的估值來介入，另外還有良好的股息收益率可期，一旦市場恢復秩序，企業獲利將逐步反映於股價。

債市表現穩定

印度政府降息與非常規操作也有助於穩定債市與利率。債市現階段布局，將以加碼印度公債為優先，提高資產流動性；以大型優質企業的非金融相關債券以及中長天期公債為主要標的。印度當地債享有高息優勢，表現相對美元債抗跌，而盧比又具備低油價及經常帳赤字改善的基本面撐腰，待疫情高峰出現，加碼時點將為盧比貶幅持續偏離歷史水位時。

整體來看，疫情尚未平息，投資更需要注重風險控管，目前股票市場波動度仍大，投資人更應重視資產配置，建議可分批加碼印度股票型基金，並且透過印度平衡型或債券型基金，逐步建構印度整體持有部位，並且分散單一類資產風險。

當然，更重要的還是要長期投資，印度這充滿成長潛力的市場，將有更多機會等待投資人發掘！