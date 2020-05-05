砷化鎵4月營收 穩懋站穩20億元、宏捷科續創近51個月新高

砷化鎵晶圓代工廠穩懋 (3105-TW)、宏捷科 (8086-TW) 今 (5) 日公告 4 月營收，受疫情影響，穩懋 4 月營收小幅下滑，但仍站穩 20 億元大關，宏捷科則連續 14 個月成長，創近 51 個月新高，展望未來，業者表示，短期訂單能見度低。

穩懋 4 月合併營收 20.13 億元 月減 3.16%、年增 57%，續站穩 20 億元大關，累計今年前 4 月營收達 80.74 億元，年增 65.02%。

展望今年，穩懋表示，疫情影響全球供應鏈，估第 2 季營收小幅衰退，不過手機 PA、基礎建設需求仍強勁，新產能開出計畫不變，法人估，穩懋第 2 季營收將季減 3-5%，毛利率則維持 40% 以上。

宏捷科 4 月受惠客戶需求大增，合併營收達 2.77 億元、月增 1.63%、年增 122.15%，連續 14 個月成長，也創下近 51 個月來新高，累計今年前 4 月合併營收 10.9 億元，年增 150.99%，。

法人指出，雖然近期疫情持續延燒及美中貿易戰雙重挑戰，但宏捷科受惠去美化、轉單效應，營運仍審慎樂觀不看淡。