4月DRAM價格創3年來最大漲幅 估到Q3漲勢煞不住

新冠肺炎 (COVID-19) 全球大流行的影響下，影音串流、視訊會議、遠距學習，以及在家工作的需求大增，DRAM 價格也出現 39 個月來的最高漲幅。

根據 DRAMeXchange 最新數據顯示，4 月 DRAM (DDR4 8GB) 價格，已較 3 月 2.94 美元大漲 11.9% 至 3.25 美元，創下自 2017 年一月來罕見再度出現 2 位數漲幅。

DRAMeXchange 分析，由於中國廠商對 PC 用 DRAM 的需求大增，預估今年 Q3 的 DRAM 價格雖然可能比不上 Q2 亮眼，但仍會持續上揚，這對三星電子、SK 海力士等國際大廠都是利多。

DRAM 價格創 39 個月來最大漲幅 估到 Q3 仍將持續上揚 (圖片：AFP)

PC 用 DRAM 需求增加的主因，在於新冠肺炎的疫情影響，造成在家工作者對於 PC 的需求大增，除了筆電的換機需求增加，伺服器市場也對 DRAM 有強烈需求，也由於亞馬遜的 AWS，還有微軟、谷歌的雲端服務等，多數資料及動畫都集中在單一場所，因此也都急於擴充自家資料中心的處理能力。

DRAM 半導體全球市占第一的三星電子，在 4 月 29 日的 Q1 財報上提到，「Stay at home economy」宅經濟在線上遊戲、購物、教育等需求的帶動下，讓基礎變得更加穩固。認為肺炎疫情意外活化這類「非面對面的經濟活動」，並預測會在未來社會廣泛發展。該公司的半導體部門在今年 Q1 的營業利益報 3.99 兆韓元，占整體營業利益的 62%。

此外，與全球市值最高的蘋果公司競爭激烈的微軟，今年同期營收年增 15% 至 350 億美元，優於市場預測的 337.6 億美元。視訊會議解決方案的「Teams」，每日的活躍用戶數增加到 7500 萬人，較 6 週前 (4400 萬人) 增加了 70%。