台灣防疫有成 外資4月淨匯出縮手至130億元 今年仍已撤離4000億元

金管會今 (5) 日公布最新外資動向，隨著台灣疫情穩定控制，外資信心回籠，4 月淨匯出降至 4.284 億美元 (折合新台幣約 130 億元)，雖然連續三個月淨匯出，但比起前一個月大舉匯出新台幣 3150 億元呈現明顯縮手，不過若累計今年，外資已淨匯出逾 4000 億元。

受到新冠肺炎疫情影響，外資 2 月中止連續 5 個月淨匯入，轉為淨匯出 38.967 億美元 (折合新台幣約 1167 億元) 後，3 月更是大撤退 3150 億元，一舉創下歷年單月最大匯出紀錄，但台灣防疫有成，給了外資一劑強心針，4 月 1 日至 109 年 4 月 30 日止，境外外國機構投資人、華僑及外國自然人累計淨匯出約 4.27 億美元，陸資累計淨匯出約 0.014 億美元，外資合計淨匯出 4.284 億美元 (折合新台幣約 130 億元)，為三個月淨匯出以來金額最少。

若拉長時間來看，今年 1 月 1 日至 4 月 30 日止，境外外國機構投資人、華僑及外國自然人累計淨匯出約 134.18 億美元；陸資累計淨匯出約 0.13 億美元，整體外資淨匯出約 134.31 億美元 (折合新台幣約 4043 億元)。

值得留意的是，同時間，外資今年以來累計賣超上市股票約新臺幣 5166.02 億元，累計賣超上櫃股票約新臺幣 120.98 億元，外資光是前 4 個月就賣超上市櫃股票 5287 億元，但比起第一季累計出脫 5420 億元，顯示 4 月外資也在回頭逢低承接台股。

外資連三個月撤離台灣，使得累計淨匯入水位跌破 2000 億美元、降到只剩 1999.93 億美元；而陸資累積淨匯入約 1.758 億美元。