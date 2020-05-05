APEC發聲！: 為力抗新冠肺炎 將促進相關防疫用品與貿易流通

隨著新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續擴全球，導致許多國家醫療用品甚至民生必需品出現搶購與短缺，亞太經合組織 (APEC) 週二 (5 日) 貿易部長發表聲明表示，APEC 將努力促進新型肺炎所需的必需品和服務的流通與運輸。

APEC 週二 (5 日) 發表聲明表示，將促進新冠肺炎必需品如藥品、醫療用品和設備、農業和食品的貿易流通。

APEC 自上個月就呼籲各國，應降低應對疫情所需的醫療和醫療防護設備關稅，根據世界貿易組織 (WTO) 的數據，Covid-19 防疫的防護用品與設備的平均關稅為 11.5%。

歐盟也於週二 (5 日) 承認，疫情已迫使各國確保必需品的充足為優先，並要求此類用品的流通不應造成不必要的貿易壁壘且符合 WTO 的規定。

根據約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 整理的官方數據，全世界 25.1 萬人死亡人數中有 6.8 萬多人發生在美國，也使美國開始指責中國掩蓋了該病毒的起源。

自川普 2017 年初就任總統後不久，中美便陷入了貿易戰，又自疫情蔓延至美國以來，美國現在是世界上死亡人數最高的國家，雙方口水戰導致關係已經惡化，今日的聲明意味著中美之間罕見的出現明顯共識。