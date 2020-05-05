外交部啟動第三波援贈口罩707萬片 二友邦提案支持台灣參與WHA

國際新冠肺炎 (COVID-19) 疫情仍嚴峻，外交部今 (5) 日宣布啟動第三波國際人道援助行動，捐贈美國、歐盟及邦交國總計 707 萬片醫療口罩，不過，世界衛生大會 (WHA) 即將登場，我方尚未接獲邀請函，外交部將持續爭取，目前已有 2 個友邦提案支持台灣參與。

今年 WHA 訂於 5 月 18 日至 19 日以視訊形式舉行，衛福部長陳時中坦言，目前尚未收到邀請函，不過，為因應這次線上會議，各國的發言時間將會縮短，從 5 分鐘縮至 2 分鐘，且有受邀參與的國家、地區不見得一定可以發言。

外交部發言人歐江安表示，台灣將繼續積極爭取受邀以觀察員身分出席，目前已有 2 個友邦提案支持台灣參與 WHO，預計還會有其他友邦陸續加入，相關資訊屆時將會一併對外公布。

歐江安強調，疫情肆虐全球之際，更凸顯台灣完整參與 WHO 會議、機制的急迫性，我們不僅可分享「台灣模式」抗疫經驗，也有意願、能力為全球防疫做出貢獻，呼籲 WHO 秘書處秉持專業、中立態度，善盡職責對抗疫情。

我國政府接連於 4 月 1 日、9 日分別啟動兩波國際人道援助行動，捐贈醫療口罩等防疫物資，支援受疫情嚴重影響國家的第一線醫護防疫人員，外交部宣布，第三波防疫援外行動將捐贈 707 萬片醫療口罩。

歐江安指出，包括給美國聯邦政府及疫情嚴峻各州 228 萬片、歐盟及其會員國 130 萬片、各邦交國 109 萬片，以及新南向相關國家共 180 萬片，另將提供部分非洲及中東國家與協助敘利亞難民的醫護人員共 60 萬片口罩，至於口罩承運的部分，將優先考量華航 (2610-TW) 及長榮 (2618-TW) 兩家國籍航空公司。

此外，疫情指揮中心 27 日推出「護台灣、助世界」活動，民眾可透過健保行動快易通 APP 捐出自己的口罩配額給其他國家，根據統計，目前民眾捐贈數量已超過 393 萬片。