〈美股早盤〉美重啟經濟油價連5日漲 道瓊早盤上漲逾300點

市場預期在美國重新開放經濟活動後，將可刺激生產活動及消費需求，提振了投資人的信心，並促使油價呈現連續 5 天上漲的趨勢，於週二 (5 日) 美股開盤時，WTI 原油期貨價格上漲了 14.81%。

此外，針對新冠病毒治療藥物及疫苗的開發，美國藥廠吉利德 (Gileads Sciences)(GILD-US) 及輝瑞 (PFE-US) 於近日來皆宣佈樂觀進展，疏緩了市場的不安情緒，因此，儘管美國 4 月份 Markit 服務業及綜合 PMI 指數表現不佳，但美股於週二 (5 日) 早盤時，4 大指數仍呈現上揚的趨勢，道瓊指數上漲超過 300 點。

新冠肺炎疫情

世界衛生組織 (WHO) 週一 (4 日) 表示，將與美國政府和藥廠吉利德交流，在全球提供更多瑞德西韋。雖然瑞德西韋尚未正式獲准用於治療新冠病毒，但上週五已經獲得美國食品藥物管理局 (FDA) 緊急授權，用於治療新冠肺炎重症患者。吉利德預期，這款藥物到 5 月底前可生產超過 14 萬劑，至年底前達到 100 萬。

此外，由於肺炎疫情於南韓大幅緩和，南韓政府宣佈將自週三 (6 日) 起解除「社交距離」防疫措施，並開始進入「生活防疫階段」。高、中、小學也計劃自 5 月 13 日起，陸續恢復原本的教學活動。

另外，由於截止 5 月 4 日，香港已連續 15 日沒有新增新冠肺炎本土個案，因此，香港政府計劃自 5 月 8 日起恢復部分產業的營業，包含戲院、美容院等，且餐廳也可望放鬆人數限制。此外，香港政府也計劃於 5 月 26 日讓學生分階段復課。

截至台北時間週二 (5 日)22 時許：

道瓊指數上漲 304.31 點或 1.28%，暫報 24054.07 點

那斯達克上漲 106.46 點或 1.22%，暫報 8817.17 點

標普 500 上漲 28.48 點或 1.00%，暫報 2871.22 點

費半上漲 31.60 點或 1.90%，暫報 1692.90 點

台積電 ADR 上漲 0.06% 至每股 52.18 美元

十年期美債殖利率上漲至 0.665%

紐約輕原油上漲 14.81% 至每桶 23.41 美元

布蘭特原油上漲 9.93% 至每桶 29.90 美元

黃金下跌 0.59% 至每盎司 1703.20 美元

美元指數上漲 0.16% 至 99.722 點

美股道瓊指數日 k 線圖 (圖：Investing.com)

焦點個股：

輝瑞 (PFE-US)

輝瑞早盤上漲 3.08%，達 38.68 美元。

輝瑞週二 (5 日) 宣佈已開始在美國展開新冠肺炎疫苗初步人體試驗，預計結果將在 5 月下旬公佈，若試驗結果證明有效，疫苗有望於年底前在美國量產分銷。

輝瑞和德國製藥商 BioNTech 合作共同開發病毒疫苗，繼上月底獲得德國批准於當地展開人體試驗後，今日稱美國首批受試者已接種潛在疫苗 BNT162。輝瑞計劃今年 7 月初將人體試驗擴大至美國各地，最終受試者可能達到 8000 多名。

蘋果 (AAPL-US)

蘋果早盤上漲 0.47%，達 294.73 美元。

蘋果週一 (4 日) 透過發行 4 種債券，募資 85 億美元，用來進行實施庫藏股及發派股利等企業所需的資金。債券發行天期為 3 年至 30 年不等。據 Refinitiv 數據，蘋果發行了 20 億美元的 3 年期債券、22.5 億美元的 5 年期債券，利息分別只有 0.75% 和 1.125%，是自 2013 年以來，該公司同天期債券所支付的最低利率。

蘋果表示，募集資金將用於一般公司用途，包括實施庫藏股和股息支付。在截至 3 月 28 日的 6 個月中，蘋果已經斥資 385 億美元買回自家公司股票

聯合航空 (UAL-US)

聯合航空早盤上漲 3.40%，達 26.12 美元。

由於疫情導致航空旅遊需求大幅萎縮，聯合航空表示，將於 10 月份大砍 3400 個管理階層職位。儘管聯合航空及其他航空公司，皆獲得政府的薪資補貼資金，且在 9 月 30 日前不得採取裁員或減薪措施。但航空業者皆表示，政府的紓困資金仍無法彌補因需求下跌所造成的損失。

聯合航空表示，適用於 10 月份裁員計劃的員工，將會於 7 月份收到通知。此外，該公司亦警告將可能對於 30% 的機師進行編制上的變動，影響人數達到 12250 名。

今日關鍵經濟數據：

美國 4 月 Markit 服務業 PMI 終值報 26.7，預估 27.0，前值 27.0

美國 4 月 Markit 綜合 PMI 終值報 27.0，前值 27.4

美國 4 月 ISM 非製造業指數報 41.8，預估 52.5，前值 41.0

美國 Markit 服務業 PMI 指數 (圖：IHS Markit)

華爾街分析：

市場預期，S&P 500 企業於今年的股利發放將縮減 15%，但摩根士丹利分析師 Michael Wilson 卻認為市場的預估過於悲觀，且企業通常會竭盡所能的保障股利發放。今年以來，有 133 間的 S&P 500 企業調升股利發放的規模，儘管大部份是在 3 月中旬美國疫情大爆發前所調升的。

根據摩根士丹利統計數據，今年以來有 38 間的 S&P 500 企業，採取了削減或延後股利發放的措施，而整體股利發放規模於今年下滑了 2%。

London Capital Group 研究主管 Jasper Lawler 表示，許多跡象顯示，目前全球經濟正處於最糟的狀態，各國政府仍採取封鎖措施、且肺炎治療藥物的成效也尚未獲得證明。但是，隨著封鎖政策放寬、以及治療藥物成功開發及普及，預期經濟也將會逐漸呈現好轉的趨勢。