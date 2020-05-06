6/22揭幕！蘋果首次舉辦虛擬WWDC 所有開發者免費入場

受到新冠 (COVID-19) 疫情影響，蘋果週二 (5 日) 宣布 2020 年 WWDC 全球開發者大會將於 6 月 22 日開始於蘋果開發者網站上揭幕，這是蘋果首次虛擬舉辦 WWDC，並破例開放所有開發者免費入場。

今年邁入第 31 屆的 WWDC 將於 6 月 22 日以煥然一新的線上形式，提供果迷、開發者與媒體界各式關注的消息，與會者能搶先瞭解 iOS、iPadOS、macOS、watchOS 和 tvOS 的未來發展，還能與蘋果 (AAPL-US) 工程師學習，攜手打造各式優化的 App 體驗，豐富全球的蘋果使用者生活。

蘋果全球營銷高級副總裁 Phil Schiller 表示：「WWDC 2020 將是我們迄今為止最大規模的開發者大會，在 6 月的一週時間裡，我們將史無前例地把 2300 多萬名全球開發者社群聚集在一起，瞭解蘋果平台的未來。」

往年，開發者參加 WWDC 門票高達 1599 美元，但今年蘋果破例開放所有開發者免費入場。

Phil Schiller 稱：「我們迫不及待地想在 6 月份與全球開發者線上會面，並與其分享更多驚豔的應用程式和服務等所有新工具。」

Swift 學生挑戰賽今日開始受理線上報名，截止日為 5 月 17 日。(圖片：蘋果官網)

與往年一樣，蘋果在 WWDC 活動中將舉辦 Swift 學生挑戰賽，為獲獎學生提供 WWDC 獎學金，該挑戰賽從今日開始受理線上報名，截止日為 5 月 17 日。

蘋果軟體工程高級副總裁 Craig Federighi 表示：「學生族群是蘋果開發者社群不可或缺的一部分，去年全球開發者大會上，來自 37 個不同國家的 350 多名學生開發者與會… 我們期待著 WWDC 2020，儘管今年將以虛擬的形式舉辦，但我們希望表彰和慶祝來自世界各地的年輕開發者的創造性貢獻。我們迫不及待地想看到新一代的創新思想家們通過挑戰賽將他們的想法變成現實。」