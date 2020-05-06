全球瘋黃金！ETF持倉飆破3000噸 再刷歷史新高

儘管全球股市上漲，且各國放鬆疫情封鎖措施的行動正刺激風險偏好，但黃金仍然吸引了諸多支持者，全球黃金 ETF 持倉量已升至歷史新高。

據《彭博》數據顯示，交易所交易基金的黃金持倉量當前已突破 3000 噸，刷新了歷史新高，今年至今，黃金基金持倉共增加超過 420 噸，遠超 2019 年全年的增加規模。

隨著黃金基金持倉量攀升，金價也已漲至 7 年多來的最高水平，主要是因為新冠肺炎 (COVID-19) 疫情造成的經濟衝擊，正促使各國央行和政府加碼貨幣寬鬆，這為黃金形成了溫和上漲的條件。

黃金日線走勢圖 圖片：investing.com

此外，市場也擔心一旦各國的放鬆管制措施亂作一團，導致第二波疫情風險，可能導致股市目前的漲勢中斷，另外，市場也正在持續關注美、中之間再度浮現的緊張局勢。

AxiCorp 首席分析師 Stephen Innes 表示：「風險的天平仍傾向於有利黃金的一端，單單從美中關係可能變得更差的這個觀點，就可能讓黃金逢低獲得支撐。」

上週，美國聯準會 (Fed) 繼續將利率維持在接近 0% 的水平，並承諾將「使用工具並採取適當行動來支持經濟。」Fed 主席鮑爾並敦促國會提供更多財政刺激。

據《彭博》數據顯示，截至週二 (5 日) 為止，全球黃金 ETF 持有規模增至 3006 噸。

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