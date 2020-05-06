不敵新冠病毒 Airbnb裁員近25%人力、1900人

《The Information》報導，知情人士透露，Airbnb 計畫裁員近 1900 人或約 25% 人力，其執行長 Brian Chesky 已知會員工。

Chesky 向員工表示，「在這場疫情開始後，全球旅遊業陷入停頓，我們集體撐過一生中最痛苦的危機，Airbnb 的業務受到重創，今年營收預計連 2019 年所賺的一半都不到。」

根據 Chesky 說法，在此回裁員前，Airbnb 旗下員工 7500 人。Airbnb 將停止與飯店、運輸單位和豪華住宿有關的項目。

「在這新世界中旅行將看起來有所不同，我們都得相應推進 Airbnb 的發展。」

Chesky 表示，遭裁員的美國員工將獲得 14 週或以上的基本工資，外加服務年資每多一年就多發一週工資，此外，Airbnb 也將提供 12 個月的醫療保健給被裁員的美國員工，5 月 11 日是美加兩地遭裁員員工的最後工作日。

對 Airbnb 來說，這些裁員是今年最新阻礙。上個月該公司表示將凍結招聘、暫停行銷、削減高層管理者薪資，且今年預計不會發放任何獎金。

去年該公司計畫 2020 年上市，但如今上市計畫恐遭推遲。4 月初該公司發聲明，與私募股權公司 Silver Lake 和 Sixth Street Patners 合作，透過債務和股權投資募集 10 億美元，以推動 Airbnb 長期投資和發展計畫。

知情人士透露 2020 年 3 月初 Airbnb 內部將估值降到 260 億美元，低於 2017 年募資時估值的 310 億美元。