債市走跌！美財政部頻舉債 10年期美債殖利率攀升

新冠肺炎 (COVID-19) 撼動美國經濟前景，就在美國財政部宣布將擴大舉債規模，以支持國會抗疫資金需求後，美國公債價格於週二 (5 日) 走跌。

美債 10 年期殖利率從週一的 0.636% 攀升至 0.656%；長期公債價格週二表現也不佳，美債 30 年期殖利率從 1.296% 上升到 1.33%。

美債 10 年期殖利率（圖片：華爾街日報）

美國財政部週一 (4 日) 表示，美國財政部預定在第二季度發行 2.999 兆美元的淨有價債務，為 2008 年金融危機最高借貸紀錄的五倍多。

在 2 月以前，財政部原本計劃償還 560 億美元的淨有價債務，如今卻大舉發債，突顯疫情在美國蔓延的速度有多快。

華爾街分析師預估，財政部週三將公布研發行 20 年期公債的細節，並提供未來幾年的路徑。自 1986 年以來，財政部從未定期發行 20 年公債。

小摩 (JPMorgan) 債券分析師 Jay Barry 估計，到 2020 年，票據總發行量將比去年增加 4,230 億美元，其中大約 25% 來自 20 年期公債。

國庫券規模 (圖片: 華爾街日報)

華爾街分析師估計，這筆 20 年期國債將於本月底發行，預計新債的初始發行規模為 120 億美元。

Barry 表示，隨著疫情的發展，預計美國財政部將在下一季度調整現有證券拍賣規模，以因應借貸需求。

美國政府為救助中小企業而提供的貸款，一直是透過發行短天期國庫券來填補資金缺口，過去五週內發行總額將近 1.37 兆美元的票據，「國庫券」市場因此擴大 50%。

分析師表示，未來幾個月美國政府未償還票據數量將躍升近 25%。