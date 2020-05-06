〈財報〉需求強勁 半導體科磊Q3營收獲利超預期 

半導體設備大廠科磊 (KLAC-US) 週二 (5 日) 於美股盤後公布 2020 年會計年度第三季財報，營收與獲利皆優於市場預期，另外服務業務強勁，在疫情的挑戰下依舊實現強勁自由現金流。

週二 (5 日) 科磊股價上漲 2.39% 以每股 155.63 美元作收，而在盤後公布財報後，科磊股價再漲 1.51% 至每股 157.98 美元。

科磊股價 (圖片：Google)

基於 GAAP 財報關鍵數據：

營收報 14.24 億美元，優於市場預期的 13.9 億美元，亦優於去年同期的 10.97 億美元

淨利報 0.78 億美元，低於去年同期的 1.93 億美元，亦低於前一季的 3.81 億美元

EPS 報每股 0.50 美元，優於市場預期的 1.92 美元，但低於去年同期的 1.23 美元

毛利率報 61.2%，優於市場預期的 60.1%

營業利益率報 34.6%，優於市場預期的 32.9%

營運現金流報 4.42 億美元

自由現金流為 3.99 億美元

科磊財報亮點 (圖片：prnewswire)

基於 non-GAAP 財報關鍵數據：

淨利報 3.89 億美元，優於去年同期的 2.83 億美元，低於前一季的 4.22 億美元。

EPS 報每股 2.47 美元，優於市場預期的 2.29 美元，優於去年同期的 1.80 美元。

終端產品佔總營收比重：

晶圓檢測佔比 38%

圖案技術佔比 21%

特殊半導體製程佔比 5%

PCB、面板、電子元件等檢測佔比 7%

服務佔比 26%

其他 (含太陽能、儀器和科磊專業成熟品增強業務) 佔比 3%

科磊營收占比分項 (圖片：KLAC)

公司財測與展望：

科磊在財報聲明中表示，儘管半導體設備產業目前供應緊張，但上半年度客戶需求依然強勁。產品營收總額達 10.5 億美元，略低於華爾街共識的 10.9 億美元，不過服務營收強勁，達到 3.73 億美元，超越華爾街預期的 3.483 億美元。

執行長 Rick Wallace 表示：「科磊在第三季度取得可觀的業績，反映出客戶對 KLA 產品和服務的需求強勁，以及我們出色的全球營運執行力，同時，在新冠肺炎 (COVID-19) 影響下，我們面臨著前所未有的挑戰。」

KLA 還提供醫療用品中 MEMS 製造和電源技術必不可少的產品，例如智慧體溫計和呼吸機。

這一年中，科磊的晶圓檢測、光罩檢測 (Mask Inspection) 和 疊對量測 (Overlay Metrology) 出貨量達到創紀錄的好成績；圖案技術 Gen5、掩模檢查和 Films Metrology 的需求勢頭仍在。

科磊指出，公司擁有強大的資產負債表，直到 2024 年都無任何重大債務到期，公司擁有不斷發展的多元化和類似訂閱的服務業務，使科磊業務獲利更具可預測性。

展望未來，科磊強調，公司持續受惠於晶圓代工與邏輯運算等客戶增加資本支出，加速 10 奈米、 7 奈米與 5 奈米製程以及 EUV 之發展，故整體而言需求前景仍然十分強勁。

科磊 2020 年會計年度 Q4 財測：

營收估落在 12.60 億至 15.40 億美元之間，市場預期為 13.6 億美元

毛利率估落在 59% 至 61% 之間

基於 GAAP 計算 EPS 估落在每股 1.58 至 2.64 美元之間

基於 non-GAAP 計算 EPS 估落在每股 1.81 至 2.87 美元之間，市場預期為 2.27 美元

今年以來，科磊股價下滑 12%，較 1 月 24 日創下的 52 週高點 184.50 美元下跌 15.70%，其表現仍不及那斯達克 100 指數，該指標迄今以來上漲 1.46%。

B。