疫情後仍黯淡！迪士尼大空頭：明年EPS恐只有2019年的1/5

華爾街空頭分析師認為，迪士尼 (DIS-US) 對新冠肺炎疫情具獨有的脆弱性，投資者應該遠離這家股票。

由於疫情影響，迪士尼主題樂園、電影院均遭關閉，體育賽事也遭推遲，獲利較去年同期大幅縮減，迪士尼樂園、體驗和產品部門營業利益更是較去年同期腰斬 58% 之多，但 LightShed Partners 分析師 Richard Greenfield 指出，投資者可能會更聚焦迪士尼明年將如何復甦。

平均而言，接受 FactSet 調查的 20 多名分析師預期迪士尼 2020 財年 EPS 2.89 美元，僅 2019 財年 5.77 美元表現的一半，但在 2021 財年可望回彈至 4.40 美元，其預期範圍落在 2.42 美元至 6.87 美元區間。

然而，Greenfield 對迪士尼的看法更悲觀，他週二將原本已經很低的 2021 財年 EPS 預期 2.22 美元再調降至 1.26 美元，等於只有 2019 財年 EPS 的 1/5。同時，他也將 2020 年的 EPS 估值自 2.10 美元調降至 2.03 美元。

迪士尼沒有立即回應置評請求。

迪士尼股價自 S&P 500 高點暴跌 40% 後，3 月下旬以來已自低點復甦上升，但 Greenfield 仍認為迪士尼股價高估了。「如果我們的估值接近實際，我們不認為迪士尼的股價能維持在當前水準。」他將迪士尼股票評級自「中立」降至「賣出」，目標價 85 美元。

Greenfield 在調降迪士尼評級的報告指出，新冠肺炎疫情對迪士尼造成許多不利，其中主題樂園面臨的困境格外棘手，「如果太早重啟樂園，其風險就是低入園人數、高成本 (因為召回了休無薪假的員工)，以及拿迪士尼公司品牌信譽做賭注 (萬一有人因此確診的話)....，但如果持續關閉樂園，就得面臨大量的固定成本，卻沒有任何營收。」

迪士尼獨特的商業模式可能讓復甦更具挑戰。「迪士尼是建立在共同團體經驗上，除非全球對於入園遊玩的行為健康性感到安心，否則迪士尼的獲利從根本上受到損害。」

Greenfield 認為，雖然投資者可能想看看 Covid-19 大流行過後的狀況 (2021 年可能是迪士尼獲利的低谷)，並期盼迪士尼在危機後返回常態，但這恐怕不可能了，因為 2022 年與其後比較可能會出現「新常態」，但這一點恐怕現在也很難料想得到。

「現在還不清楚假期旅遊何時能常態化，也不知道電影院何時能像過往昔日那樣熱絡，與此同時，疾病加速蔓延，也迫使電視廣告商尋找新方法來吸引消費者。」

提到迪士尼財報亮點 Disney +，Greenfield 表示，雖然其用戶已超過 5000 萬，但短期內 Disney + 的營收恐怕只是市場霸主 Netflix (NFLX-US) 的一小丁點，因為 Netflix 全球訂閱人數達 1.67 億人。

「目前為止，Disney+ 比較像是迪士尼系列影片的隨選播放頻道 (像 HBO 或 Showtime) ，而不是整個公司內容創作的重點，如果不更大筆投資在內容上，或者做電影窗口化戰略上的轉變，ARPU (在每位用戶上的平均收入) 就很難大幅上升，尤其是海外地區。」

因獲利暴跌、槓桿率提高，迪士尼可能被迫削減策略投資，包括轉向串流媒體的投資，且也會持續削減成本。「由於迪士尼應對新冠肺炎的影響，內容支出可能遭推遲或削減，因此要擴大內容投資的難度更大。」

週二迪士尼交易時間收低 2%，盤後公布第二季財報再挫逾 2%。