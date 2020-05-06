紐澤西州市長稱去年11月已感染新冠 比美國首例確診還要早2個月

美國紐澤西州貝爾維爾市 (Belleville) 市長梅勒姆 (Michael Melham)，檢驗出體內具有新冠病毒 (COVID-19) 的陽性抗體，梅勒姆聲稱，自己很可能在去年 11 月份便已感染病毒，較美國首例新冠肺炎確診病例的發現時間，還要提早了兩個月。

梅勒姆表示，去年 11 月他參加了位於大西洋城 (Atlantic City) 的紐澤西州市鎮聯盟會議 (League of Municipalities Conference)，之後便出現了高燒、幻覺及發冷等症狀。當時醫生告知他可能感染了流感，但梅勒姆卻表示，他從未因為流感而產生如此不適的症狀。

美國確診首例發生在今年 1 月份，位於美國的西岸，該確診病例曾經到過中國武漢，因此，專家認為新冠肺炎疫情很可能在 1 月及 2 月份時，就已經開始在美國蔓延，但目前尚未有專家將病毒擴散的時間點追溯至去年 11 月。

由於梅勒姆懷疑自己於去年 11 月便已感染病毒，因此要求進行病毒檢測，而根據週三 (6 日) 所出具的報告結果，顯示他體內已有新冠病毒的陽性抗體。梅勒姆認為，他很可能是早期、且未被發現的新冠肺炎患者。而紐澤西州直到 3 月 4 日，才出現新冠病毒的確診首例。

根據美國疾病管制與預防中心 (Centers for Disease Control and Prevention) 預估，約有 25% 的新冠病毒感染者，從未出現任何的疫情症狀。

另外，新冠病毒抗體檢測的準確度，也仍舊受到質疑。梅勒姆呼籲曾感染過病毒並痊癒的病患、以及曾被檢測出陽性的病例能夠捐血，以幫助更多的新冠肺炎病患。