人造肉熱賣Beyond Meat虧轉盈 盤後大漲5% 今夏推超值包衝市占

Beyond Meat(BYND-US) 週二 (5 日) 盤後公布第 1 季財報，營運由虧轉盈、營收優於市場預期，顯示即使新冠肺炎 (COVID-19) 疫情導致美國大多數餐廳必須停業，消費者對人造肉需求依然強勁，盤後股價勁揚 5%。

Beyond Meat 週二盤後上漲 5%。稍早收盤報每股 100.16 美元，漲幅 5.25%。

Beyond Meat 股價走勢。(來源: CNBC)

Beyond Meat 股價已經漲到當年 25 美元掛牌價的四倍，過去一年來累計上漲 26.5%，而標普 5400 指數同期小跌 0.5%

Q1 財報關鍵數據：

稀釋後每股盈餘：3 美元 vs. 每股虧損 0.7 美元 (FactSet 調查)，去年同期每股虧損 0.95 美元

淨利：180 萬美元，去年同期淨損 660 萬美元

營收：9710 萬美元 vs. 8830 萬美元 (Refinitiv 調查)，年增 141%

EBITDA：1270 萬美元，去年同期虧損 210 萬美元

Beyond Meat 執行長 Ethan Brown 說：「即使 COVID-19 危機導致營運環境日益艱難，第 1 季財務表現仍優於我們的預期，這令我感到驕傲。」

第 1 季對餐廳和食品服務業的銷售，占 Beyond Meat 第 1 季整體營收約 41%，比率從去年第 4 季的 59% 下滑。

其中，對美國食品服務業的銷售在第 1 季攀升 156% 至 2260 萬美元，對國際業者的銷售上揚 57% 至 1860 萬美元。

Beyond Meat 表示，由於餐廳銷售前景不確定，撤回全年財測。

Brown 表示，雖然人造肉在超市銷售增加，卻不足以彌補在餐廳流失的業績。3 月對食品服務業銷售下滑 23%，在零售據點銷售成長 12%。

肉品荒下搶市

美國肉品工廠近來因為感染問題而停工，引發肉品短缺疑慮、批發價格飆漲，總統川普已援引《國防生產法》簽署行政命令，禁止停工。

泰森公司（Tyson Foods）(TSN-US) 主管週一表示，受到屠宰場關閉影響，美國的豬肉加工產能幾乎腰斬，進而衝擊獲利。同業 JBS 和史密斯菲爾德（Smithfield）也暫時關閉工廠，疫情使他們的勞動力不堪重負。

Beyond Meat 表示，目前公司本身的供應鏈並未出現中斷的情形，自家工廠也沒有 COVID-19 確診病例。

Beyond Meat 週二在發布財報前向路透表示，計劃今夏向一些零售商提供超值包裝，搭配比以往更大幅度的折扣，希望在供應鏈中斷、牛肉價格上漲之際提高市占率。

Beyond Meat 生產的人造肉價格昂貴，通常是超市貨架上一般的牛豬肉的兩到三倍。