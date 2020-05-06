又逢周選結算 待莊家上沖下洗後表態

台股昨日多空角力，區間開始壓縮，大盤仍未能收上 10800 點整數關卡，但 10700 點之上，仍有買盤默默力挺。加權指數昨日以上漲 54.61 點，10774.61 點作收，成交值縮小至 1783.93 億元。今日又逢周選擇權結算，莊家仍將以上沖下洗手法為主，但投資人需留意是否出現角力區間突破後的表態。關鍵點位仍為 10725、10777 與 10826 點。

短多要搶回控盤權，收復 10800 點關卡更具迫切性，10800 點兩端關鍵位置為 10777 點與 10826 點，必須站穩 10826 點，才算收復 10800 點關卡，短多才有機會續往 10847、10888 點挺進，並取得再次挑戰年線門票。後續關鍵位置為 10900 點與 10936、10968 點。但如 10777 點未能站穩，大盤仍將維持回檔格局，下方包括 10749、10725 點更形關鍵，如失守需提防回測 10700 點關卡，兩端哨站為 10725 點與 10683 點。而 10658 點密碼，則是短線下方最重要守護位置，不宜摜破，否則提防往 10600 點以下回測，而 10600 點護城河為 10588 點。

武漢肺炎疫情歐美疫情趨緩，陸續開始解封，油價反彈，反而成為近 2 日美股續漲的題材，不過美國聯準會 Fed 仍然對經濟影響示警。台股檯面上最大賣壓仍來自於外資，但值得留意的是，內資法人投信買盤有熄火跡象，國家隊再度成為力挺台股維持目前盤整區間的中流砥柱。

大盤呈現多空角力之際，只要沒有大幅回檔疑慮，盤面仍會呈現個股輪動，還是會有強勢股竄出。繼防疫生技之後，風電相關族群竄出接棒。5 月的操作選股，業績仍是王道。4 月業績升溫，營收創新高的個股明顯增加，可從這些標的中，挑選籌碼面與技術面俱佳者，拉高操作勝率。(訊息僅供參考，請勿作為買賣股票之依據)