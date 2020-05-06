【日盛投顧】盤前分析



◆盤勢分析

1. 因石油價格回升、市場對重啟經濟有所期待，周二美股開盤齊揚，不過聯準會副主席克拉瑞達對第二季經濟萎縮幅度表示悲觀看法，四大指數於尾盤時段回吐漲幅，終場漲幅介於 0.56%~1.70% 之間，其中以費半指數最為強勢。台股 ADR 則是漲跌互見，台積電 ADR 下跌 0.88%。

2. 雖然周一台股隨國際盤出現回檔修正，但多方士氣並未完全潰散，周二台股加權指數穩住陣腳，早盤開高後最高點攻至 10,833 點，但可惜追價力道仍偏保守，指數約於早上 10 點後回吐部分漲幅，終場加權指數上漲 54.13 點，收在 10,774.61 點，漲幅為 0.50%，成交金額則為 1785.70 億元，三大法人合計賣超 142.61 億元：外資賣超 123.87 億元、投信賣超 0.2 億元、自營商賣超 18.54 億元，類股表現方面，MOSFET、離岸風電、防疫生技漲勢具族群性。

3. 以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

量能：價漲量縮，量能未放大顯得追價力道較不足，指數若欲續漲，仍須價漲量增配合為宜。

均線：目前指數位處 10 日線 (約 10,575 點)、季線(約 10,625 點) 之上，於 5 日線 (約 10,775 點) 附近攻防站穩季線有利多方信心，下檔支撐可以 10 日線為守，上檔波段壓力留意半年線與整數關卡 11,200 點附近。

技術指標：KD 仍呈黃金交叉但開口已收斂，短線漲幅已大、量能背離之個股仍須留意追高風險。

4. 周二櫃買指數漲幅 0.98%，收在 138.41 點，周二漲幅大於加權指數，目前已站穩在 5 日線 (約 136.5 點) 之上，短線上已臨近半年線 (約 139 點) 壓力區，技術面留意是否能突破。

5. 觀盤重點：目前指數持續站穩季線之上，有利多方士氣，後續量能變化為觀察重點，不宜價量背離。於操作面上，操作強勢股的資金水位比重仍須控管，另外，近日上市櫃公司將陸續公告 4 月份營收，建議留意持股之基本面變化，並可就基本面角度執行汰弱留強動作。後續選股方向，可關注具有 Mac 題材之蘋概股、4 月份營收可望向上之食品股、受惠大陸基建題材的水泥股、產業趨勢正向之伺服器股，以及高殖利率族群。

6.3008 大立光周二公布 4 月營收，為 46.83 億元，月減 13.98%，年減 6.03%，大立光預估，5 月營收還將比 4 月下滑，即使第 2 季處於營運淡季，但大立光指出，擴產計畫仍不變。

7.3023 信邦營運表現續強，5 日公布四月營收 17.33 億元、月增 6.8％、年增 9.13％，已連續 28 個月營收保持年成長，隨著電動車、工控、醫療設備需求增溫，第二季營運可望更優於第一季。

8. 受惠 5G、Wi-Fi 發展趨勢，3105 穩懋 4 月營收為 20.13 億元、年增 57％，但本季受到疫情干擾，穩懋預估本季業績將較上季微幅下滑，今年擴產計畫不變，預估資本支出仍會在 60 億元附近。

9. 受惠運算應用產品需求增溫，以及中國大陸生產線逐步回到正常軌道，2317 鴻海昨（5）日公告 4 月營收達 3,809.25 億元，為歷年同期最佳，月增 9.6%，也比去年同期成長約 0.3%。